George R.R. Martin revela curiosidades de su próximo libro sobre los Targaryen

No, no es The Winds of Winter, pero los fanáticos de la serie de HBO Game of Thrones podrán leer este otoño un nuevo libro del autor de la saga, George R.R. Martin.

Y el autor asegura que este libro, Fire & Blood, debería resultar "muy entretenido" incluso para quienes no han leído la serie de libros llamada A Song of Ice and Fire que inspiró la serie televisiva.

"Lo importante, como suelo recalcar, es que (Fire & Blood) no es una novela", explicó Martin a Publisher's Weekly. "A mucha gente le gustará, espero, pero no quiero que la compren pensando que es la nueva novela de la saga Ice and Fire, pues es una forma literaria completamente diferente de lo que es esencialmente una historia popular".

No es una novela, de hecho: Fire & Blood es la historia de la familia Targaryen contada en 989 páginas y, según Martin, quizás sea el primer volumen de una serie de libros históricos.

No será una historia dura y aburrida, dijo Martin, ya que será narrada por un personaje con opiniones propias sobre la historia que registra.

"Hay una voz autoral allí en la que me he divertido mucho tratando de crearla, la de del Archmaester Gyldayn, quien es alguien con opiniones propias y cuya visión de estas gentes terminan vertiéndose en sus escritos", añadió Martin.

Fire & Blood será publicada el 20 de noviembre. Quizás mantendrá entretenidos a los lectores hasta que se transmitan los seis episodios finales de Game of Thrones en 2019.

