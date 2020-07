Es oficial: George R.R Matin va pa' la 'cárcel'

Es oficial, el gobierno de Nueva Zelanda ya puede poner tras las rejas al escritor George R.R.Martin por faltar a su palabra.

En mayo de 2019, el escritor se había puesto un límite para entregar el nuevo libro de la saga A Song of Ice and Fire que inspiró la serie Game of Thrones en HBO. De hecho, el autor recibió una invitación del gobierno neozelandés para que se instalara en estas tierras y terminara The Winds of Winter, pero esto fue lo que respondió el escritor entonces:

"En cuanto a terminar mi libro… Me temo que Nueva Zelanda me distraería muchísimo. Es mejor quedarme aquí en Westeros por ahora. Pero algo si les digo — Si no tengo The Winds of Winter en mis manos cuando llegue a la Worldcon en Nueva Zelanda, tienen mi permiso formal y escrito de meterme en prisión en una pequeña cabaña en White Island, con vista al lago de ácido sulfúrico, hasta que termine. Siempre que los vapores ácidos no afecten a mi viejo procesador de palabras DOS, estaré bien", escribió en su blog el 21 de mayo.

Pues bien, la "Worldcon" (World Science Fiction Convention), comenzó este 29 de julio y no hay indicios de la nueva entrega de Martin. Tal vez el escritor se salvó porque no pudo viajar por el coronavirus, pero los fanáticos sí que no han olvidado la promesa.

Varios tuiteros se refirieron este 29 de julio al juramento incumplido, como podemos ver en estos mensajes:

En la vía

Game of Thrones fans coming for George RR Martin. https://t.co/Y64PnBle4X pic.twitter.com/2iBldlGgJS — Weaponized Nerd Rage (@WeaponizedRage) July 29, 2020

Todos preparados

The #GoT fandom coming to imprison George RR Martin pic.twitter.com/aSmAQgAKsU — Binge Mode (@binge_mode) July 29, 2020

Lo necesitan

Shame George RR Martin! SHAME!



Vamos, necesitamos éste y el último libro para compensar el apresurado final de Game of Thrones pic.twitter.com/Xnr0ULXtLa — 🎬🔎📜Cazador de Historias (@sebaslopezr13) July 29, 2020

A lo GoT

Between letting HBO ruin his show and now taking over 3000+ days to release the next novel of #GOT even though he’s promised it multiple times, it’s clear George RR Martin doesn’t truly care about this series and quite honestly he’s making me feel the same way pic.twitter.com/YzzYwgLt7A — The Standalorian (@TourdeFronz) July 29, 2020

Martin no respondió a estas publicaciones. Simplemente informó en sus redes sociales que estaría presente en la Worldcon de manera virtual: "CoNZealand está casi aquí. Como todos saben, este año no nos estamos reuniendo en Wellington, Nueva Zelanda, gracias a la pandemia. En cambio, estamos teniendo la primer Worldcon virtual".

CoNZealand is almost upon us.



As everyone knows, we are not actually gathering in Wellington, New Zealand this year, thanks to the pandemic. Instead we are having the very first virtual worldcon... https://t.co/tyeL7htRhnhttps://t.co/Jp5nlRLvBB pic.twitter.com/VViZfaPUTt — George RR Martin (@GRRMspeaking) July 29, 2020

De manera que los fanáticos de GoT deberán estar atentos al evento, que dura hasta el 2 de agosto, para saber si habrá alguna noticia sobre la sexta entrega de la saga. Y, además, tendrán que aceptar la otra tragedia: tampoco verán a su escritor favorito en una mazmorra, frente a un volcán.