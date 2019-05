George R.R. Martin desata su furia por rumores sobre Game of Thrones

Christopher Polk/NBC vía Getty Images

Internet arde en llamas por la furia desatada por los fanáticos de la temporada final de Game of Thrones; y el escritor George R.R. Martin ha decidido añadirle leña al fuego.

El autor de la saga de novelas que inspiró la serie de HBO decidió escribir en su blog personal -- en el estilo de Mark Zuckerberg en The Social Network -- un artículo para desmentir los rumores de que ya culminó sus esperados dos libros The Winds of Winter y A Dream of Spring, que pondrán punto final a la saga A Song of Ice and Fire.

"De repente, esta historia loca de que terminé de escribir hace años The Winds of Winter y A Dream of Spring se ha esparcido por todas partes", escribió el 13 de mayo.

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones

Sin embargo, aclaró el punto inmediatamente: "The Winds of Winter y A Dream of Spring no están terminados. Ni siquiera he empezado a escribir Dream...; no voy a iniciar la escritura del séptimo libro hasta que termine el volumen seis".

También abordó los rumores de que HBO y los showrunners de Game of Thrones, David Benioff y D.B. Weiss, querían que Martin retrasara la publicación de las novelas.

"¿Por qué me sentaría por años sobre novelas terminadas? ... No tiene sentido retrasarlas. ¿Por qué HBO desearía que los libros se retrasasen? Las novelas ayudan a crear interés en el show, así como la serie genera interés en los libros".

"No hay un 'trato' para retrasar [el lanzamiento de] los libros".

El quinto libro de Martin -- y hasta ahora el último publicado -- es A Dance with Dragons, editado en 2011. Desde entonces el escritor ha lanzado algunas precuelas dentro del universo de A Song of Ice and Fire, pero admitió que terminar The Winds of Winter ha sido difícil.

La serie Game of Thrones ha estado sentada sobre la pira ardiente de Internet debido a las reacciones encontradas surgidas a partir de los eventos mostrados en el episodio 5 de la temporada final, emitido el domingo 12 de mayo por HBO.

Una psicóloga clínica analizó por qué el arco del personaje de Daenerys Targaryen no sentó bien a los fanáticos, una conducta que aparentemente había sido sugerida en temporadas previas. Un número récord de espectadores se sumergió en el espectáculo del episodio, que puedes recordar leyendo el resumen de CNET en Español. O quizás no, dependiendo de tu reacción a lo ocurrido en este capítulo.