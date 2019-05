Autor de Game of Thrones promete el próximo libro para verano de 2020

Helen Sloan/HBO

Los fanáticos de Game of Thrones han esperado años por la publicación de The Winds of Winter, el próximo libro de George R.R. Martin en la saga A Song of Ice and Fire . Y aunque HBO emitió el episodio final el 19 de mayo, no hay señales de la nueva novela.

Pero el martes pasado, Martin escribió sobre el libro en su página Web Not A Blog y parece que el autor se ha impuesto una fecha de entrega a sí mismo.

Martin le respondía a un video de la línea aérea Air New Zealand, que le ofrecía al escritor un pasaje gratis al país para que pudiera terminar The Winds of Winter de una buena vez. "El puesto es, George, que has dicho 'El invierno se acerca' durante décadas", plantea el video. "Nosotros decimos que el invierno ya llegó y ha sido inspirador".

Martin agradeció a la aerolínea, advirtió que él podía pagarse su pasaje (nadie lo pone en duda) y añadió que para él lo mejor era quedarse escribiendo en Estados Unidos. Y entonces hizo una promesa.

Cayendo en cuenta que viajará a Nueva Zelanda en el verano de 2020 para asistir a la World Science Fiction Convention, Martin escribió: "Si no tengo The Winds of Winter en la mano cuando aterrice en Nueva Zelanda para la Worldcon, tienen mi permiso formal por escrito dándoles permiso de ponerme preso en una pequeña cabaña en White Island, con vista a ese lago de ácido sulfúrico, hasta que haya terminado el libro. Siempre y cuando los acres vapores no estropeen mi viejo procesador de textos DOS, estaré bien".

¿Podemos exigirle que cumpla esa promesa, verdad? Más vale que alguien comience la cuenta regresiva. La convención Worldcon 2020 se inicia el 29 de julio de 2020, así que solo restan 14 meses para que esa fecha arribe.

Martin afirmó esta semana que los dos libros restantes de la saga A Song of Ice and Fire no terminarán exactamente como la serie de TV, aunque habrá similitudes.