Autor de 'Game of Thrones' da pistas del próximo libro de la saga

¿Recuerdan cuando en 2011 se publicó el quinto libro (hasta entonces el último) de la saga A Song of Ice and Fire, la misma que inspiró la serie Game of Thrones en HBO?

En aquella época, Barack Obama era presidente de Estados Unidos. Somebody That I Used to Know por Gotye era un gran éxito en las carteleras de música. Captain America: The First Avenger acababa de estrenarse en las salas de cine. Breaking Bad todavía tenía dos temporadas pendientes antes de su final. En ese momento, deberías haber comprado muchos Bitcoin.

Aférrate a esos recuerdos de 2011, porque todavía hay que esperar para que se publique The Winds of Winter, el esperado próximo libro (el sexto) de la serie de novelas escritas por George R.R. Martin.

Martin reveló esta semana en su blog personal, Not a Blog, que The Winds of Winter no será publicado antes de que el primer tomo de su historia sobre la Casa Targaryen, Fire & Blood, salga a la venta.

¿Y cuándo será lanzado Fire & Blood? Martin solo dijo: "El primer volumen estará listo pronto. El segundo apenas lo he comenzado".

Pero un fanático se aventuró a preguntarle a Martin lo que esto significaba para la publicación de The Winds of Winter, y Martin respondió lo siguiente: "F&B consiste en dos volúmenes. El Tomo 1 sale antes de The Winds of Winter; el Tomo 2, después", dijo. El autor no entró en más detalles.

Pese a que se ignoran cuándo saldrán a la venta estos dos volúmenes, algunos fanáticos de la obra de Martin reconocerán cuáles contenidos traerán estos libros. "La mayoría de Fire & Blood consiste en las notas al margen que escribí originalmente para el libro The World of Ice & Fire", afirmó Martin. (The World of Ice & Fire es el equivalente a la Historia oficial de Poniente, que Martin publicó en 2014).

El autor también explicó que Fire & Blood incluirá versiones extendidas de los contenidos ya publicados, junto con nuevos materiales.

Martin ha sido hermético a la hora de revelar el progreso de la escritura de The Winds of Winter, que será la sexta novela en la saga, y será seguida del libro final, A Dream of Spring. Pero sí acalló rumores de que A Dream of Spring tendrá continuación en una octava novela. Cuando un fanático le preguntó si había un "octavo libro secreto", Martin le respondió: "Si es así, sería una sorpresa para mí".

La serie Game of Thrones en HBO ya sobrepasó la historia descrita en los libros y regresará, para su temporada final, en 2019.

