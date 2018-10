Autor de Game of Thrones dice que Donald Trump le recuerda a Joffrey

HBO/WhiteHouse.gov

Los personajes de la serie Game of Thrones de HBO luchan por el poder en una tierra ficticia, pero el creador de la serie, George R.R. Martin, ve algunos paralelos con la política real también.

Cuando The New York Times le preguntó a Martin sobre cuál de sus personajes le recordaba más al presidente estadounidense Donald Trump, Martin dio una respuesta magistral.

"Creo que incluso durante la campaña presidencial dije que Trump me recordaba más a Joffrey", Martin dijo al Times en una entrevista con la revista T, la publicación de estilo del periódico. La entrevista será publicada en papel el 21 de octubre pero se encuentra disponible desde ya online.

Sus razones no son exactamente halagadoras.

"Tienen el mismo nivel de madurez emocional", dijo Martin. "Y a Joffrey le gusta recordar a todos que él es rey. Y él cree que eso le da la capacidad de hacer cualquier cosa. Y no somos una monarquía absoluta, como lo es Poniente. Somos una república constitucional. Y, sin embargo, Trump no parece saber lo que eso significa. Cree que la presidencia le da el poder de hacer cualquier cosa. Y entonces, sí, Joffrey es Trump".

El rey Joffrey Baratheon, interpretado por Jack Gleeson en la serie, era el hijo mayor de Cersei Lannister y de su hermano gemelo Jaime, aunque pensó que su padre era el difunto rey Robert Baratheon. Joffrey era conocido por su crueldad tiránica y fue asesinado en su propio banquete de bodas.

Martin no contestó otras preguntas candentes, como, por ejemplo, cómo se relaciona la serie con la geopolítica moderna, y se negó a relacionar a sus otros personajes principales con figuras políticas de la vida real. Pero sí tuvo una respuesta cuando se le preguntó qué podían aprender los líderes modernos de su mundo de fantasía.

"Ciertamente, en un momento dado, se hace la simple declaración de que el rey tiene que ver con la justicia, o ¿para qué sirve un rey?", dijo Martin, observando que mientras Estados Unidos no tiene reyes, el sentimiento es el mismo.

"Se trata de servir a la gente y dejar el país en mejor forma cuando abandonas el cargo de lo que era cuando asumiste el cargo", dijo al New York Times. "Ese debe ser el principio primordial de cualquiera que decida postularse para un cargo público o hacer cualquier tipo de servicio público. ¿Está mejorando las cosas? Estás ahí para servir a la gente, no para servir a tí mismo, no para servir a tus contribuyentes".

Martin no reveló spoilers de la temporada final de Game of Thrones en HBO, o dio pista sobre la fecha de publicación del próximo libro de la sag, The Winds of Winter. Pero sí admitió que el enorme éxito de la serie televisiva lo tomó por sorpresa.

"Game of Thrones no solo ha sido una exitosa serie de TV. Ha sido la más exitosa serie de TV en el mundo", precisó Martin. "Y no hay manera de que cualquiera podría haber anticipado este fenómeno, y ciertamente yo no lo hice. Pero ha sido divertido".

La séptima y última temporada de Game of Thrones regresa a HBO en el primer semestre de 2019.

