George R. R. Martin opina sobre el final de Game of Thrones

¿Está contento con la muerte de Daenerys? ¿Bran es el mejor heredero del trono? ¿Está bien que Jon viva sin amor por el resto de su vida? Estas preguntas, entre miles que se hacen los fanáticos de Game of Thrones, tendrán respuestas diferentes en los libros de George R. R. Martin, pero para él, eso no hace la diferencia.

El escritor de los libros en los que se basó la serie de HBO publicó este lunes 20 de mayo un articulo en su blog, un día después que se transmitiera el capítulo final de la serie, y dio su impresión sobre las decisiones que tomaron D.B. Weiss y David Benioff, que no fueron bien recibidas por muchos fanáticos.

Martin inicia su texto agradeciendo a todos los que trabajaron en el show, hace un breve resumen de todo lo que viene, entre ello los libros pendientes y las nuevas producciones para diferentes servicios, como Hulu y Amazon.

Luego, se refiere a la pregunta clave sobre si sus libros terminarán como la serie o habrá alguna diferencia: "'¿Cómo terminará todo?' escucho preguntar a la gente. '¿Será el mismo final que la serie? ¿Será diferente?' Bueno, sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí".

Martin aprovecha para establecer las diferencias entre ambos medios, libros y televisión, por lo cual considera que no deberían compararse: "Trabajo en un medio muy diferente al de David y Dan, no lo olviden. [Ellos] tenían seis capítulos para esta última temporada", explica el escritor. "Estos dos últimos libros míos tienen 3,000 páginas entre los dos antes de terminar... y si se necesitan más páginas, capítulos y escenas, los escribiré. Y, por supuesto, el efecto mariposa también funcionará".

Asimismo, el autor explica que hay muchos personajes que no aparecieron en el show de HBO o que tuvieron desenlaces diferentes y abre posibilidades novedosas. "Así que, como mínimo, los lectores sabrán qué sucedió con Jeyne Poole, Lady Corazón de Piedra, Penny su cerdo, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Estrellaoscura, Victorian Greyjoy, Garlan el Galante, Aegon VI y un gran número de personajes pequeños y grandes que los espectadores de la serie nunca tuvieron la oportunidad de conocer. Y sí, habrá unicornios... de algún tipo.".

Finalmente, vuelve a zanjar las diferencias de medios entre libro y serie. "Libro o serie, ¿cuál será el final 'real'? Es una pregunta tonta. ¿Cuántos hijos tuvo Scarlett O'Hara?".

Ahora que has leído la impresión del padre de la serie, ¿sigues odiando el final?