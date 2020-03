George R. R. Martin escribe Winds of Winter durante aislamiento por coronavirus

Jeff Kravitz/FilmMagic for HBO/Getty

Muchas personas alrededor del mundo acatan la norma de distanciamiento social con el propósito de detener la propagación de la enfermedad COVID-19. Entre aquellos que se han recluido en sus casas está George R. R. Martin, creador de la saga A Song of Ice and Fire que inspiró la serie de Game of Thrones, cuyo aislamiento casero puede haber tenido una consecuencia positiva: avances en su largamente esperada novela The Winds of Winter.

"Para aquellos de ustedes que quizás estén preocupados por mí personalmente... sí, estoy consciente de que me encuentro entre la población más vulnerable, dada mi edad y mi condición física", escribió Martin en su blog, Not a Blog, el martes 17 de marzo.

"Pero me siento bien en este momento, y estamos tomando todas las precauciones sensibles".

La parte más emocionante: Martin escribió que, junto con uno de los integrantes de su personal, se ha escondido en una "ubicación remota aislada" donde está "pasando más tiempo en Westeros que en el mundo real, escribiendo todos los días".

"Las cosas están bastante sombrías en los Siete Reinos... pero tal vez no tan sombrías como pueden llegar a ser por aquí".

Estas son noticias sorprendentes para aquellos de nosotros que han estado esperando la sexta novela de la saga de fantasía épica de Martin titulada A Song of Ice and Fire.

El autor ha estado trabajando en su nuevo libro por alrededor de ocho años, postergando de manera recurrente su prevista fecha de publicación pues se ha involucrado en otros proyectos, entre los que se incluye la ahora cancelada serie precuela de Game of Thrones para HBO. Su último libro, A Dance with Dragons, requirió seis años de escritura para ser publicado.

A mediados de 2019, Martin prometió que él tendría concluido el manuscrito de The Winds of Winter para el momento de su participación en la convención de ciencia ficción Worldcon en Nueva Zelanda, prevista para celebrarse el 29 de julio.

"Si no tengo The Winds of Winter en la mano cuando arribe a Nueva Zelanda para la Worldcon, aquí tienen mi permiso formal escrito para ponerme en prisión en una pequeña cabaña en White Island, con vista a ese lago de ácido sulfúrico hasta que la termine", escribió en su blog.

Es posible que no podamos hacer que cumpla su promesa. El brote de coronavirus ha hecho que Australia prohíba todos los viajes internacionales, mientras que en Estados Unidos el COVID-19 se ha extendido a los 50 estados. Varios parques temáticos de Disney han cerrado y se han producido la cancelación de eventos importantes, desde E3 a Coachella.

Como Martin escribe en el final de su publicación en su blog: "Esperemos que todos salgamos de esto sanos y seguros. Cuídense, mis amigos. Mejor prevenir que lamentar".