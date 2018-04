George R.R. Martin confirma que 'Winds of Winter' no saldrá en 2018

James Martin/CNET

¿Quieres perder una apuesta? Propón una fecha de lanzamiento de la novela The Winds of Winter de George R.R. Martin. 😓

Este libro es el esperado sexto título de la saga literaria A Song of Ice and Fire, que inspiró la serie Game of Thrones en HBO. Pues Martin dio a conocer la noticia el miércoles en su blog Not a Blog en la que confirmaba que The Winds of Winter no será publicado en 2018, como muchos fanáticos esperaban.

No es la primera vez que George R.R. Martin anuncia un retraso en la publicación de la nueva novela, pues ya en enero de 2016 postergó la aparición de la obra.

La noticia del retraso fue hecha dentro de un texto en el que Martin presentó la aparición en 2018 de otro libro, Fire and Blood, sobre la historia de la familia Targaryen, ancestros de la Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen.

"No, el invierno no se acerca... al menos no en 2018", escribió. "Van a tener que seguir esperando por The Winds of Winter. No obstante, podrán regresar a Westeros este año. Quiero dejar claro que Fire and Blood no es una novela. No es una narrativa tradicional y nunca tuvo la pretensión de serlo... digamos que es una 'historia imaginada".

El anterior título de la saga, A Dance with Dragons, fue publicado en 2011, el mismo año en el que HBO estrenó la primera temporada de Game of Thrones.

Originalmente la brecha de publicación entre los títulos era menor, pero también es cierto que las novelas de George R.R. Martin han ido ganando en páginas y número de personajes:

A Game of Thrones (1996)

A Clash of Kings (1998)

A Storm of Swords (2000)

A Feast for Crows (2005)

A Dance with Dragons (2011)

The Winds of Winter (¿2019?) 🙏

A Dream of Spring (sin fecha definida)

Por supuesto, algunos fanáticos ya han expresado en redes sociales su insatisfacción con el retraso de The Winds of Winter.

The Winds of Winter isn't coming out this year? #asoiaf pic.twitter.com/57Cy2Qvk4T — Phil Bicking (@p_Red) April 25, 2018

I realize this is not a surprise, but it still enrages me. pic.twitter.com/2rUXyeffKF — Amy Hastings (@amykhaste) April 25, 2018

2009: "Winter is coming"

2012: "Winter is coming"

2015: "Winter is coming"

2018: "Winter is never coming"https://t.co/5AWPYHG46W — Binge Mode (@binge_mode) April 25, 2018

La temporada final de la serie Game of Thrones se estrenará en HBO en abril de 2019.

