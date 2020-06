George R.R. Martin confía en que Winds of Winter estará listo en 2021

Bodo Marks/EPA/Corbis

Hace cuatro años y medio, el 4 de enero de 2016, CNET en Español publicó un artículo en el que George R.R. Martin anunciaba que habría un retraso en la aparición de su nueva novela, The Winds of Winter. Así que cualquier vaticinio de cuándo se publicará el nuevo libro de la saga A Song of Ice and Fire, que inspiró la serie Game of Thrones, debe ser tomado con altas dosis de escepticismo.

Esto viene a cuento porque el propio Martin publicó en su blog Not a Blog el martes, 23 de junio que ha hecho avances significativos en la escritura de The Winds of Winter y que confía en que será publicado en 2021. 😮

"Debo confesar que después de casi medio año de pandemia, cuarentena y distanciamiento social, padezco síntomas de fiebre de cabaña, lo que es casi literal en mi caso. Sí, estoy en una cabaña real en las montañas. No, no tengo fiebre. Al menos en la actualidad, estoy saludable... para un tipo fuera de forma de 71 años", escribió.

Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?

"Este aislamiento forzado me ha ayudado a escribir. Paso largas horas al día escribiendo The Winds of Winter y haciendo avances sostenidos. Terminé un nuevo capítulo ayer, otro tres días antes, otro la semana pasada. Pero, no, esto no significa que el libro estará listo mañana o se publicará la semana entrante. Será un libro voluminoso y todavía me queda un largo camino que recorrer... Tengo malos días, que me desalientan, y días buenos, que me animan, pero en general estoy satisfecho con cómo están saliendo las cosas", añadió.

En el texto, Martin también revela cuáles son los libros que está leyendo durante el confinamiento -- reserva elogios para If It Bleeds de Stephen King, entre otros -- y confiesa que ha estado escribiendo recientemente sobre Cersei Lannister, Asha Greyjoy -- renombrada Yara en la serie --, Tyrion Lannister, Ser Barristan Selmy y Areo Hotah. "Volveré a Braavos la próxima semana", adelantó el escritor.

The Winds of Winter es el sexto libro de los siete que comprenden la saga A Song of Ice and Fire. El quinto -- y por ahora último en ser publicado -- es A Dance with Dragons, lanzado en julio de 2011.