George Miller asegura que habrá dos secuelas de Mad Max y un spinoff de Furiosa

Warner Bros. Pictures

La película Mad Max: Fury Road (2015), cuarta entrega de la saga Mad Max, fue un éxito de crítica (tiene una valoración de 90/100 en la página Web Metacritic) y una decepción en la taquilla (recaudó US$378.4 millones a nivel global según Box Office Mojo, muy debajo de lo esperado).

Pero sus miles de fanáticos en todo el mundo pueden estar contentos pues George Miller, creador de la saga y director de las cuatro películas de Mad Max, afirmó el martes en una entrevista con la página Web IndieWire que está seguro de que habrá dos secuelas más de Mad Max y una historia basada en el personaje de Furiosa, interpretada por Charlize Theron en Fury Road.

Cuestionado sobre si hay dos secuelas de Mad Max en desarrollo, Miller fue preciso: "Hay dos historias, ambas involucran a Mad Max, y también hay una historia con Furiosa. Aún tenemos que resolver el problema con Warner Bros. pero parece ser bastante claro que van a suceder (producirse)".

El "problema con Warner" que menciona Miller se refiere a la demanda que la compañía productora del director, Kennedy Miller Mitchell, interpuso en abril de 2018 contra Warner Bros. Pictures por supuesto "comportamiento represensible" en relación con pagos no cancelados de la película Mad Max: Fury Road.

Por supuesto, el futuro de la saga Mad Max era incierto mientras estuviesen enfrentados en tribunales Miller y Warner Bros. Pero ahora parece haber luz al final del túnel.

Esto fue lo que Miller dijo en IndieWire: "Todo empezó por el caos en Warner Bros., incluso antes de Kevin Tsujihara (presidente ejecutivo de Warner Entertainment, quien renunció al cargo en marzo de 2019). Era difícil lograr que alguien se concentrara y por eso demandamos. Pero el caos se estabilizó y ahora todo luce positivo".

Así que luce promisorio el futuro de la saga Mad Max, pese a que George Miller tiene actualmente 74 años de edad y no iniciaría la producción de estas tres películas hasta completar primero el rodaje del filme Three Thousand Years of Longing, con Idris Elba y Tilda Swinton.