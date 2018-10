George Lucas visitó el rodaje de la nueva serie de Star Wars

El creador de Star Wars, George Lucas, visitó esta semana lo que parece ser el set de rodaje de The Mandalorian, posando para una foto con el productor y guionista de la nueva serie, Jon Favreau.

Favreau compartió la imagen en Instagram el día en que cumplía 52 años de edad, el 19 de octubre, con la leyenda "Birthday Surprise" (sorpresa de cumpleaños). A la mañana del lunes, la imagen ya tenía más de 116,000 "Me Gusta".

Los dos parecen posar en una cantina futurista, con una botella de vino de Skywalker Vineyards, el viñedo de Lucas en California.

En la fotografía, Lucas direcciona hacia la botella una luz proveniente de su teléfono inteligente, lo que llevó a comentar a un usuario de Instagram, thedrumjedi, "observen a George iluminando la escena. Los viejos hábitos son difíciles de vencer. Amo a este tipo".

The Mandalorian está ambientada en el periodo entre Return of the Jedi y The Force Awakens.

"Luego de las historias de Jango y Boba Fett, otro guerrero surge en el universo Star Wars", explica un resumen oficial de la serie en StarWars.com. "The Mandalorian se desarrolla tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden. Seguimos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República".

The Mandalorian se transmitirá exclusivamente en la futura plataforma de streaming de Disney, pero todavía no se ha anunciado su fecha de lanzamiento.

