Jefe de Disney: George Lucas 'no ocultó su decepción' con The Force Awakens

George Lucas no ha ocultado exactamente sus sentimientos acerca de Star Wars: The Force Awakens, la primera entrega de la nueva trilogía de la saga. En 2015, cuando la película fue estrenada, él dijo con mucho tacto: "Creo que los fanáticos la amarán". Ese fue el mismo año en el que él dijo que el manejo hecho por Disney de sus películas, a las que se refería como sus "hijos", lo hacía sentirse como si los hubiera "vendido a esclavistas blancos".

Ahora, cuatro años después, el presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger, revive la decepción de Lucas. El creador de Star Wars "no ocultó su decepción" sobre The Force Awakens, Iger afirmó en su libro de memorias The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company (El paseo de tu vida: Lecciones aprendidas durante 15 años como presidente de The Walt Disney Company), lanzado el domingo 22 de septiembre.

Lucas sintió que "nada nuevo" había en la secuela dirigida por J.J. Abrams.

"En cada una de las películas en la trilogía original, era importante para [Lucas] que se introdujeran nuevos mundos, nuevas historias, nuevos personajes y nuevas tecnologías. En esta en específico, dijo, 'No hubo suficientes avances técnicos o visuales'", escribió Iger.

Pero ahora también sabemos cómo se siente Iger acerca de esta postura de Lucas.

"Él no estaba equivocado, pero él tampoco estaba valorando la presión a la que éramos sometidos para brindarle a estos ardientes fanáticos una película que se sintiera una Star Wars auténtica".

"Había creado intencionadamente un mundo que estaba conectado visualmente y en tono con las películas originales, que no se alejaba mucho de lo que la gente amaba y esperaba, y George nos estaba criticando por la cosa exacta que estábamos tratando de hacer".

Disney compró Lucasfilm en 2012 por US$4,050 millones. En 2015, The Force Awakens se estrenó en cines y fue mayormente bien recibida por los críticos y los fanáticos. No obstante, algunos la encontraron demasiado parecida a la trilogía original.

Los próximos lanzamientos importantes de Star Wars son la serie The Mandalorian, que se estrena el 12 de noviembre en la plataforma Disney Plus, y luego la película The Rise of Skywalker, la conclusión de la historia de la familia Skywalker, que llega a los cines el 20 de diciembre.

¿Será Lucas un fanáticos de estos proyectos?

Al menos le gustó The Last Jedi.