Gentefied: La nueva de Netflix habla spanglish y se queda en los clichés

Casi un año después de que One Day at a Time, serie cómica sobre una familia cubanoamericana que vive en Los Ángeles, fuera cancelada, Netflix lanza Gentefied, una comedia sobre una familia mexicoamericana que vive en Los Ángeles.

Gentefied, creada por los chicanos Linda Yvette Chávez y Marvin Lemus, trata con hilaridad temas como la búsqueda de identidad y, como bien lo indica su nombre, la gentrificación de los barrios latinos en Estados Unidos.

La comedia se centra en la historia de la familia Morales asentada en el barrio latino Boyle Heights en L.A. Después de la muerte de la abuela Delfina, su viudo Casimiro (Joaquín Cosío) y sus tres nietos mayores — Erik (Joseph Julian Soria), Ana (Karrie Martin) y Chris (Carlos Santos)— trabajan por mantener abierto el restaurante Mama Fina's Taco.

En este marco, Gentefied nos muestra a ritmo de spanglish, por un lado, cómo una generación se enfrenta a los cambios interpuestos por los vaivenes económicos y todo lo que esto acarrea, y cómo en paralelo otra generación, la joven, lucha por mantener su espacio dentro de la sociedad estadounidense a la vez que mantiene la herencia de sus padres y abuelos.

Y es que la identidad (su búsqueda, su preservación y su cuestionamiento) es una constante en Gentefied.

"¿Saben? Soy más mexicano que todos ustedes", le dice Chris a sus compañeros de trabajo. Chris, de ascendencia mexicana y nacido en EE.UU., trabaja en un restaurante elegante como cocinero. En el trabajo está rodeado de mexicanos, quienes lo tachan de "gringo". Cansado de la exclusión, Chris quiere probarles su mexicanidad, por lo que sus compañeros de cocina le hacen un examen práctico y de conocimiento que determinará si es o no mexicano. En esta prueba Chris deberá, entre otras cosas, nombrar cinco estados de México, mencionar tres novelas protagonizadas por Thalía, bailar quebradita, adivinar qué dulce mexicano está comiendo y mostrar su dominio del balón de fútbol.

Y esa es una de las preguntas/propuestas más interesantes que plantea Gentefied: ¿Qué es ser mexicano? ¿Qué te hace ser latino? ¿Puedes adjudicar patria sin haber nacido allí?

Según los 10 primeros capítulos que pude ver de Gentefied, lo latino — o en este caso, lo mexicano — se condensa en mariachis, luchadores, blusas bordadas, tacos, tequilas, borracheras, groserías, sombreros, referencias de fútbol, novelas, Vicente Fernández, Frida Kahlo, Thalía, entre muchos otros más. Y si bien estos símbolos son ciertos y propios de la cultura mexicana, pareciera que los creadores tenían prisa y colocaron cuantos clichés pudieron en cada uno de sus capítulos, sin ir más allá ni explorar la complejidad de los mismos.

Y es por quedarse corto en este sentido — el de estancarse en los esteoreotipos, sin desafiarlos, explorarlos ni expandirlos — donde Gentefied flaquea y la razón por la que me dejó un sabor un tanto agridulce.

Por un lado, esta comedia le da voz a una comunidad poco representada en la televisión de Estados Unidos — algo muy necesario. Pero, por otro lado, la búsqueda de representación roza en una exageración que no ayuda a disipar ni cuestionar estereotipos muy arraigados que pesan sobre la comunidad latina.

Entre tintes de humor y realidad, Gentefied termina creando y reafirmando estos y otros clichés, los cuales no están reservados para la comunidad latina. "Cuanto menos producto haya [en la tienda], más puedes cobrarles a los güeritos", le dice Lupita, una amiga de la familia Morales, a Casimiro. Lupita es una especie de curandera que adaptó su negocio de hierbas para hacer un local moderno hipster apuntando a las necesidades —o caprichos— del estadounidense blanco, quien es retratado como egocéntrico, ignorante y sin la capacidad de entender la lucha de las minorías.

Gentefied es una producción de Netflix protagonizada por actores no muy conocidos con excepción de Cosío (Casimiro 'Pop'), actor mexicano que hemos podido ver en Narcos: México interpretando a Don Neto y en la comedia Matando Cabos como Rubén "Mascarita".

El resto del elenco de Gentefied muestra caras jóvenes que en su mayoría han desempeñado papeles secundarios en diversas series de televisión. La actriz Karrie Martin (Ana Morales) participó en las series Pretty Little Liars y The Urge to Purge; Joseph Julian Soria (Erik) cuenta con apariciones en Hawaii Five-0 y The Oath; el puertorriqueño Carlos Santos (Chris) participó en la serie 2 Broke Girls; mientras que Julissa Calderón (Yessika Flores) es una figura pública conocida por su presencia en Internet gracias al canal latino de BuzzFeed, Pero Like.

La primera temporada de Gentefied se estrena el 21 de febrero en Netflix.