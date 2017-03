Hija del Puma aparecerá en serie de TV 'Time After Time'

Claudia Cruz/CNET

Time After Time, que debuta el domingo 5 de marzo a las 9 p.m. hora del Este por la cadena de televisión ABC, gira en torno al viaje por el tiempo como lo imaginó el autor británico H.G. Wells, en su libro La máquina del tiempo, a finales del siglo 19. Génesis Rodríguez aparecerá en los primeros episodios interpretando a Jane Walker, una empleada del American Museum of Science and Space, el museo ficticio donde se exhibe la máquina en el presente.

La hija del cantante y actor venezolano José Luís Rodríguez, El Puma, dijo hace unos meses que su papá está muy emocionado por su papel en una serie de televisión, ya que suele engancharse con este tipo de programas.

En el primer episodio de la serie, Wells viaja desde el Londres del año 1893 a la Nueva York de ahora persiguiendo al asesino en serie Jack el Destripador, quién entró a la máquina y llegó al futuro. Wells intenta impedir que el delincuente cometa un asesinato en la capital del mundo, para lo cual acude a la ayuda de Walker, quien al principio, obviamente, no cree lo que está pasando.

"Ella piensa que Wells es un actor, pero luego se da cuenta quién es realmente", dijo Rodríguez en una entrevista con CNET en Español durante la San Diego Comic Con en 2016. "Es emocionante porque ella cambia su vida por completo para ayudarlo a encontrar a este hombre".

La actriz de 29 años dijo que se entusiasmó con el libreto porque tiene un poco de todo: acción, suspenso, comedia y, sobre todo, romance. Además, nos explicó que la máquina del tiempo en la serie será bastante distinta a cómo la describió Wells en su libro, y a cómo la han imaginado otros productores y directores de series y películas.

Rodríguez comentó en su momento que la ilusiona trabajar en este papel porque puede dejar volar su imaginación.

"Es bonito soñar con la posibilidad de pensar que se haga realidad", dijo la actriz.