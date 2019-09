Agrandar Imagen Microsoft

Gears 5, el nuevo juego exclusivo de Microsoft, llega tres años después de Gears of War 4, algo que –para los amantes de la saga, una de las más exitosas y aclamadas en la industria de videojuegos– seguramente se sintió como una eternidad.

Gears 5 llegará oficialmente el 10 de septiembre en dos presentaciones (Edición Ultimate y Edición Estándar) pero tuve la oportunidad de pasar poco más de 24 horas con el nuevo título fruto del estudio de desarrollo de Microsoft y The Coalition. Después de varias misiones terminadas y disfrutadas en una Xbox One S, puedo decir que la espera valió la pena.

Aún no estoy listo para publicar un análisis exhaustivo del juego con su respectiva calificación, pero hasta ahora, me ha dejado un buen sabor de boca en cuanto a historia, banda sonora, efectos, gráficos y modo de juego.

Para quienes no están familiarizados con el juego, Gears of War es un shooter en tercera persona y uno de los títulos exclusivos de Microsoft más aclamados. En cada entrega (hasta ahora cinco de ellas) la historia es distinta, pero por lo regular involucra a un equipo de gears (como se les conoce a los soldados dentro del juego) que tendrán que salvar al planeta ficticio Sera de diferentes ataques.

Durante el tiempo que pasé con la nueva entrega, solo pude jugar en el modo de campaña, pero Gears 5 podría ser uno de los juegos con más modos de juego de toda la saga. Además de la campaña Gears 5 ofrece el modo Escapa en donde puedes jugar con hasta tres amigos en cooperativo local (pantalla dividida) o en cooperativo en línea; también está el modo Contra que es un todos contra todos en línea con nuevos y clásicos mapas. Horda es otro tipo de mapa en donde los jugadores tienen que sobrevivir a diferentes rondas de ataque.

Modo de Campaña: Intensidad a tope

En Gears 5 volvemos a encarnar al grupo de gears Kait Díaz, JD Fenix, Del Walker y Marcus Fenix. Pero a diferencia de Gears 4, en la nueva entrega no será JD el que asume el rol principal, sino Díaz quien perdiera a su madre durante la historia de Gears 4.

Ahora, justo al comienzo de la campaña en Gears 5, Díaz comienza a tener problemas como dolores de cabeza e insomnio a raíz del último encuentro que tuvo con su madre. Sus colegas, Fenix y Walker, comienzan a sugerirle buscar ayuda médica para esos problemas. Lo que no se esperan es que esos problemas pasarán de ser un dolor de cabeza a convertirse en problemas que no soluciona una aspirina.

La Campaña comienza con un corto entrenamiento —que terminas fácilmente en unos 5 minutos— para aprender lo básico de los soldados gears: sabrás cómo manejar un arma, cómo correr y esconderte; atrincherarte, aventar granadas y atacar cuerpo a cuerpo. El entrenamiento lo encuentro correcto y bien hecho porque en cuanto empieces el modo Campaña la sangre y vísceras comenzarán a saltar por doquier.

Gears 5 no ofrece nada nuevo más allá de la historia renovada (que mantiene los mismos héroes), pero eso no está del todo mal. Una vez que comienzas el juego, si es que ya has jugado alguna ocasión, te sentirás sumamente familiar y eso te ayudará a disfrutar aún más el juego. Si esta es tu primera ocasión con Gears, también lo vas a disfrutar muchísimo. Gears 5 es un juego conocido para los instruidos en el juego y que entrarán a un mundo ya conocido pero con nuevos enemigos y nuevas dificultades; pero también es una placentera forma de incursionar en una de las sagas más consentidas por los gamers.

He jugado Gears desde su primera entrega y aunque ya estoy bien familiarizado con la historia y también con el modo de juego, llegar a Gears 5 que mantiene esa experiencia intacta, no me resulta aburrido y tampoco me parece repetitivo. Me gusta seguir al frente de los soldados gears, enfrentar hordas de enemigos que me salpicarán todas sus vísceras al destrozarlos con mi motosierra y también disfruto de seguir en una historia que no es tan profunda o tan increíble, pero que tiene lo suficiente para atraer y conquistar nuevos jugadores y mantener a los actuales. Conmigo sí está funcionando.

Nota del editor: Este es un análisis en desarrollo.