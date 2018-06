'Gears 5' y 'Halo Infinite': Los anuncios de Xbox en E3 2018

LOS ÁNGELES, California — La próxima versión de Halo se llamará Halo Infinite, según anunció Phil Spencer, el líder de Xbox, quien arrancó la presentación de la compañía de videojuegos durante E3 2018.

Xbox presentó un total de 50 videojuegos, de los cuales 18 son exclusivos para la consola Xbox One y 15 se revelaron por primera vez este 10 de junio durante la feria de videojuegos que tomará lugar toda la semana en esta ciudad.

Entre los títulos exclusivos que destacó Xbox están: Ori and the Will of the Wisps, PlayersUnknown BattleGround (el juego finalizado para la consola lanzará este invierno), Forza Horizon 4, Crackdown 3, Sea of Thieves: Cursed Sails, y We Happy Few. Este último proviene de uno de los estudios, Compulsion Games, que Xbox había adquirido, según anunció Spencer en la presentación. También compraron a Ninja Theory, Undead Labs y Playground Games (desarrollador de la franquicia Forza Horizon), según Spencer, y estas tres ahora formarán parte de los Microsoft Studios.

Spencer también informó del establecimiento de un nuevo estudio de videojuegos llamado The Initiative que estará ubicado en Santa Monica, California, y se dedicará en las experiencias nuevas para los videojuegos.

Otros títulos exclusivos incluyeron: Black Desert (Pearl Abyss), Session, Tunic, Below, Ashen, BattleToads, Cuphead (2019) y We Happy Few (10 de agosto 2018).

Entre los títulos que tuvieron su estreno mundial durante la presentación de Xbox encontramos a Devil May Cry 5 (Primavera 2019), Tales of Vesperia (Invierno 2018), The Division 2 (15 de marzo 2019), Kingdom Hearts 3, Battlefield V (Oct. 19, 2018), Metro Exodus, BattleToads (2019) y Sekiro: Shadows Die Twice (preventa inicia hoy US$59.99). Por otro lado, Gears Pop (2019) es un juego móvil para iOS y Android basado en la franquicia Gears of War. También vimos escenas de la nueva narrativa para Gears 5 (2019) y Gears Tactics, un juego de táctica militar para PC. De hecho, Spencer resaltó que la compañía busca trabajar con desarrolladores para crear videojuegos que funcionen en cualquier dispositivo como es el caso de Gears.

Al final de todo, Xbox también mostró los tráilers para Nier: Automata (26 de junio de 2018), The Awesome Adventures of Captain Spirit, Metro Exodus, Dying Light 2, Jump Force (2019), Just Cause (4 de diciembre de 2018) y CyberPunk2077, que también tuvo su estreno mundial.

Con tantos títulos, y no sólo los nuevos pero también los que están disponible con la retrocompatibilidad en las consolas Xbox One, la unidad de Microsoft quiere impulsar suscripciones a su servicio de streaming Xbox Game Pass. Con ese fin, la próxima actualización dejará a los jugadores comenzar a jugar de forma más rápida. Además, a partir de hoy, estarán disponibles los títulos The Division, The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited y Fallout 4, todos compatibles con 4K.

Y a los latinos fanáticos de Lara Croft les emocionará saber que su próxima aventura, Shadow of the Tomb Raider, la llevará a México.