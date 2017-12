CNET

El reloj inteligente Gear Sport de Samsung incorpora en su interior el sistema operativo Tizen, apoyado por la empresa. En general está pensado para ser utilizado con un teléfono Galaxy, aunque también puedes utilizarlo diariamente con iOS y Android. Pero, ¿funciona también como con un Galaxy Note 8?

Mi primera impresión de este dispositivo es que se ve como un reloj normal que podrías comprar en cualquier relojería. Perfectamente podría pasar desapercibido. No es demasiado grande, y tampoco tampoco muy pequeño.

Como ya es costumbre, Samsung ha incorporado el bisel giratorio, que te permite acceder a tu histórico de actividad si lo giras a la derecha y a tus notificaciones si lo giras a la izquierda, y que también permite navegar por el menú de opciones.

Hasta aquí, todo igual al Gear S3, aunque la gran diferencia con su predecesor al menos estéticamente hablando, es que es más pequeño y también más barato. Además este reloj no tiene conexión LTE y aunque puedes pagar con Samsung Pay, solo puedes utilizar el método NFC, porque no es compatible con MST. Además, este método de pago solo está disponible si lo pruebas con un Galaxy compatible.

Pero y si tienes un iPhone, ¿cómo funciona este reloj?

Utilizando el Gear Sport con un iPhone X

El Gear Sport es compatible con iOS 9 en adelante a través de la aplicación Gear S. También puedes instalar Samsung Health para monitorizar tu actividad, aunque debes tener en consideración que no es compatible con la aplicación Salud, de Apple, por lo que cualquier app que instales en el reloj no podrá compartir los datos con tu teléfono.

Prácticamente puedes utilizar cualquier modelo de iPhone actual, aunque yo lo he probado con el iPhone X. En este caso, lo primero que no me gustó es que Samsung no ha actualizado sus aplicaciones para este tamaño de pantalla, por lo que muestran marcos negros en la parte superior e inferior. Además las apps se ven obsoletas y lentas, y no invitan a disfrutar mucho de la experiencia.

Sincronizar el iPhone y el Gear Sport es fácil. Y una vez que lo haces puedes comenzar a obtener notificaciones de tus aplicaciones. El principal problema que encontré es que cuando recibía un mensaje de apps como WhatsApp o Hangouts únicamente me dejaba leerlos a medias, y me ofrecía la opción "Borrar", jamás la de contestar, ni me figuraban respuestas cortas, una experiencia frustrante que hace que el reloj sea una de nuevo una joya y no un dispositivo útil.

Si eres de los que hace ejercicio, el Gear Sport sí te funcionará para registrar tus datos mediante la aplicación Samsung Health. En particular me resultó interesante la modalidad de competir con amigos, porque resultó que tenía más conocidos con relojes y pulseras Samsung de lo que creía.

Otro detalle que probé fue la sincronización de Spotify con el reloj y la posibilidad de escuchar música descargada en este. Esto funcionó correctamente también, tanto como si fuera un teléfono Galaxy.

En conclusión: el Gear Sport tiene un buen funcionamiento sincronizado con un iPhone cuando se trata de registrar tu actividad física o enviarte notificaciones de la mayoría de las aplicaciones, aunque no podrás responderlas desde reloj, ni mucho menos dictar respuestas.

Gear Sport y teléfonos Android: una buena combinación

A diferencia de un teléfono iPhone, los dispositivos de Android 4.4 en adelante tienen un funcionamiento más ideal con el reloj de Samsung. Lo primero que sí encontré al probarlo con un Google Pixel 2 XL fue la posibilidad de recibir y contestar las notificaciones de aplicaciones de mensajería.

Para poder utilizar el Gear Sport en Android necesitarás instalar el app Gear S, también Samsung Accesory Service -- que permite que Samsung conecte el reloj a accesorios adicionales —y Gear S Plugin— un componente para el buen funcionamiento del reloj.

Algo que me gustó es que la aplicación Gear S te permite —al igual que en los teléfonos Galaxy— configurar respuestas rápidas predeterminadas para responder desde el reloj e incluso enviar un mensaje de rechazo de llamada.

Aunque en ambos sistemas operativos tienes una tienda de apps, la integración con Android en general es mucho mejor que con iOS, por lo cual este es un reloj recomendable para este sistema operativo.

Lo bueno y lo malo del Gear Sport

En nuestras pruebas nos hemos conseguido con puntos fuertes y débiles de este dispositivo. Por ejemplo, debido a que no tiene bocina, no puedes utilizarlo para atender llamadas telefónicas.

Del lado positivo tenemos que al ser un dispositivo que está orientado a deportistas, podrás conectar unos audífonos Bluetooth para escuchar música y obtener una buena monitorización de los ejercicios. Además, está especialmente diseñado para los deportes acuáticos, con una resistencia de hasta 50 metro de profundidad.

En mis pruebas, pude determinar algo que también me gustó, aunque como siempre habría esperado más: logré utilizarlo sin necesidad de carga hasta dos días y medio, una buena media para un reloj inteligente.

El Gear Sport es sin dudas una buena opción para los más deportistas y que no necesitan atender llamadas directamente en el móvil. Su bisel giratorio sigue siendo una buena idea para hacer funcionar un dispositivo como este. Eso sí, si tienes un iPhone, tendrás funciones muy limitadas en el día a día.

Si quieres conocer un análisis más técnico puedes leer nuestra review completa del Gear Sport aquí.