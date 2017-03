Samsung presenta la nueva cámara Gear 360: Video en 4K y más barata

1:15 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

Samsung anunció el miércoles su más reciente cámara Gear 360 (2017) que graba videos y toma fotos en formato de 360 grados.

La nueva cámara fue anunciada a la par de las nuevas gafas Gear VR, las cuales pueden reproducir el contenido inmersivo capturado con la nueva cámara. Las novedades de la Gear 360 (2017) vienen en los apartados de calidad de imagen, nuevo diseño y almacenamiento.

La Gear 360 (2017) es capaz de grabar video en 4K con resolución 4,096x2,048 pixeles y velocidad de 24 cuadros por segundo (a diferencia de la generación pasada que grababa video en una resolución máxima de 3,820x1,920 pixeles.

En diseño, la cámara tiene un aspecto más rígida al quitársele las patitas del modelo anterior que se asemejaban a un trípode. Ahora la cámara 360 tiene una base que no se puede remover pero que es más fácil de sujetar y que se puede colocar sobre superficies planas.

La Gear 360 (2017) es compatible con el Galaxy S8, Galaxy S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 5, 6 Edge+, 6, 6 Edge, A5 (2017), A7 (2017), iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus y con los sistemas operativos Windows y macOS.

La batería de esta pequeña es de 1,160mAh y tiene puerto USB tipo C; cuenta con certificación IP53 que la hace resistente al contacto con el polvo y a las salpicaduras de agua. La Gear 360 (2017) pesa apenas 130 gramos y su precio no fue confirmado, pero Samsung dijo que sería menor al del modelo anterior que costó US$349.