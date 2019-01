Los nuevos bombillos e interruptores inteligentes de GE tienen a Google en mente

Agrandar Imagen GE Lighting

GE Lighting está anunciando una avalancha de productos en anticipación al CES 2019, entre ellos varios interruptores, bombillos y accesorios de iluminación.

Los nuevos dispositivos usarán Bluetooth para comunicarse entre ellos vía el app C by GE, además de que serán compatibles con las asistentes de voz Alexa y Google Assistant. Más tarde GE hará la línea C by GE compatible con Apple HomeKit para que los usuarios de iOS controlen los dispositivos de GE con Siri. Los usuarios de Google Home, por su parte, podrán conectarse directamente a los bombillos C by GE sin tener que pasar por la base C-Reach.

Esto es lo que lanzará GE Lightning este año:

Nuevos interruptores inteligentes C by GE:

Regulador de intensidad inteligente C-Start : Llegará el primer trimestre de 2019 por US$50

: Llegará el primer trimestre de 2019 por US$50 Regulador de intensidad inteligente con sensor de luz y de movimiento C -Start : Llegará el primer trimestre de 2019 por US$75

: Llegará el primer trimestre de 2019 por US$75 Interruptor inteligente C-Start: Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$40

Nuevos bombillos que cambian de color C by GE

Bombillo inteligente A19 cambia de color e la línea C by GE : Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$40

: Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$40 Bombillo inteligente BR30 cambia de color de la línea C by GE by GE color-changing BR30 smart floodlight : Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$45

: Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$45 Tira de luces que cambian de color C by GE: Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$75

Nuevos accesorios C by GE

Enchufe de pared C by GE : Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$25

: Llegará el segundo trimestre de 2019 por US$25 Sensor de movimiento de baterías C by GE: Llegará el cuarto trimestre de 2019, aún no se conoce el precio

Además de usar Wi-Fi para permitirte automatizar tus focos "tontos" cuando no estén en casa sin tener que usar la base C-Reach, los nuevos interruptores C-Start también pueden usar Bluetooth para emparejarse inalámbricamente con tus bombillos inteligentes C by GE. Por ejemplo, te dejará controlar los bombillos que ya no estén al alcance del Bluetooth a través del app C by GE.

Los tres nuevos interruptores de GE serán compatibles con Alexa y con Google Assistant, y pronto también con Siri.

GE Lighting

Cambio de color, hecho para Google

Agrandar Imagen GE Lighting

Sorprendentemente, es la primera vez que GE lanzará bombillos que cambian de color, los cuales llegarán al mercado en el segundo trimestre de 2019 con tres opciones: los A19 estándar con un costo de US$40, los BR30 con forma de proyector de US$45 y una tira de focos de US$75.

Aunque la compatibilidad con Siri llegará en 2019, también está claro que GE ha elegido a Google como su socio principal después de que anunciara su participación en el programa Made by Google. Además de ofrecer compatibilidad nativa para emparejar sus bombillos con Google Assistant a través del app Home de Google. Ahora, esa compatibilidad se extenderá a todos los dispositivos GE en 2019, lo que significa que podrás emparejarlos directamente con tu bocina inteligente Google Home a través del app Home.

Mientras tanto, para emparejarlos con Alexa --y más tarde este año con Siri-- hay que usar la base C-Reach, que cuesta US$50.

Para Google, está claro que esta es su respuesta a la asociación entre Amazon y Philips, que le permite a los dueños de una bocina Echo Plus o Show controlar directamente los bombillos inteligentes Philips Hue sin usar la base Hue Bridge.

CNET en Español estará en Las Vegas en enero de 2019 para traerte todos los detalles sobre la feria de tecnología CES.