GE Appliances quiere colocar una pantalla táctil sobre tu horno

GE Appliances le tiene el ojo puesto a ese espacio encima de la estufa para colocar ahí su más reciente contribución al movimiento de hogares inteligentes. El fabricante ha creado un centro de control para cocinas, anunció la compañía en la feria electrónica CES en Las Vegas. La compañía no ha dicho cuánto costará el centro de control, pero debe estar disponible en la segunda mitad de 2018.

El dispositivo tiene una pantalla táctil de 27 pulgadas (unos 69 centímetros) que ejecuta un sistema operativo llamado Haier U+ Smart Life Platform (Haier compró GE Appliances en 2016), con el que puedes buscar recetas de cocina, tener acceso a tu calendario y recibir automáticamente actualizaciones del sistema. También tiene dos cámaras que miran hacia el frente para que puedas chatear por video con otras personas, y una cámara enfocada en la estufa, para que puedas tomar fotos de los alimentos mientras los cocinas.

GE Appliances exige que todos los aparatos hogareños sean de la empresa para poder aprovechar el centro de control con un sistema operativo único (parecido a la estrategia de Samsung con su sistema operativo Tizen en su refrigerador Family Hub Refrigerator). El centro de control se conecta con otros aparatos GE dentro y fuera de la cocina, como estufas, hornos, refrigeradores, lavadoras y secadoras. En teoría, eso significa que puedes programar la lavadora mientras cocinas.

Con este sistema GE Appliances te pide mucha fe. El centro de control no es un horno de microondas, pero ocupa el espacio que por lo general ocupa ese aparato o una campana de ventilación. Eso significa que tienes que tomar ciertas decisiones en materia de diseño de y funcionalidad de la cocina: ¿Compras un nuevo microondas si tienes un modelo de los que van encima de la estufa pero quieres instalar el centro de control? Afortunadamente, el centro de control tiene un sistema de ventilación incorporado y luces para iluminar la estufa.

También me cuestiono la factibilidad de un producto que GE Appliances quiere que uses a manera de una tableta o. Yo tengo 5 pies 3 pulgadas de estatura, de manera que me imagino que tengo que empinarme para operar el centro de control. ¿Y qué pasa con la pantalla táctil cuando esté expuesta constantemente al calor, el humo y la grasa? El centro de control, de 27 pulgadas, ocupa un espacio sustancial en la cocina, de manera que se debe esperar que dure mucho tiempo y ofrezca buenas soluciones.

