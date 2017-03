GameStop venderá una cantidad limitada de la Nintendo Switch

Sarah Tew/CNET

La más reciente consola de Nintendo saldrá a la venta este viernes, y si sueles comprar en GameStop, esto es lo que debes conocer para poder conseguir una.

Sólo una cantidad limitada de la consola Nintendo Switch, que cuesta US$300, estará disponible para comprar a partir de las 12:01 a.m. hora local en las 3,000 tiendas físicas y también en el sitio Web de GameStop, aunque los consumidores en la costa oeste podrán hacer sus compras a partir de las 9:01 p.m./PT.

Además, GameStop venderá la Nintendo Switch en dos paquetes distintos. Un paquete incluye la consola, un control Switch Pro y el título The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por US$430. El segundo paquete, que costará US$455, también tendrá una guía de estrategia incluida con los productos anteriormente mencionados. GameStop agregó que junto, a The Legend of Zelda: Breath of the Wild (US$60), también tendrá disponibles los títulos 1, 2, Switch (US$50) y Just Dance 17 ($59.99).

Los consumidores frecuentes en GameStop que suelan acumular puntos de lealtad tienen hasta el 19 de marzo para conseguir algunas ofertas adicionales. Esto incluye a los miembros de PowerUp Reward Pro que canjeen la consola Nintendo Wii U o la 3DS, quienes recibirán hasta US$125 hacia la compra de la Nintendo Switch.

Nota del editor: este artículo fue actualizado el 1 de marzo a las 3:03 p.m. PT para reflejar la hora correcta a la que comenzará a vender la Nintendo Switch en tiendas físicas y en el sitio Web de GameStop.