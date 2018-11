GameStop tiene ofertas de Black Friday en Xbox One y PS4 que arrancan este domingo

GameStop

GameStop ha revelado sus descuentos de Black Friday y, francamente, son un poco decepcionantes.

La minorista de videojuegos está, efectivamente, ofreciendo los mismos precios, por ejemplo, de US$199 en una PS4 y Xbox One, que muchas otras minoristas.

Lo interesante de las promociones de GameStop es que comenzarán más temprano que otras, el domingo, 18 de noviembre, tres días antes que Walmart (miércoles, 21 de noviembre) y cuatro días antes que la mayoría de minoristas. Pero ahora vemos también los mismos o similares descuentos de Viernes Negro en Target, y estos inician igualmente el domingo.

Algunos de los descuentos de GameStop (con referencia a la oferta de Target) están listados abajo.

Nota del editor: Ten en cuenta que estas ofertas no comienzan hasta el domingo 18 de noviembre y estarán vigente hasta el 26 del mes o hasta que se acaben las existencias.

PlayStation 4

Como noté, la misma oferta en una PlayStation 4 con 1TB de almacenamiento y el videojuego Spider-Man gratis por US$199 estará disponible en otras minoristas durante la semana de Black Friday. Sin embargo, parece que sólo en Target y GameStop podrás comprar la consola a partir del domingo.

GameStop también ofrece un paquete del sistema de realidad virtual PlayStation VR por US$249 (un descuento de US$100) que incluye las gafas, los dos controles Move, la cámara PlayStation y los videojuegos Creed: Rise to Glory and Superhot. De nuevo, esta oferta esta oferta estará disponible en otros lugares, pero GameStop la tendrá primero.

En temas de títulos, encontrarás una buena selección de videojuegos a precios buenos para la PS4 -- pero deberías comparar los precios con los de la tienda de Sony que frecuentemente ofrece descuentos. Algunos títulos exclusivos a PS4 que recomendamos son:

Xbox One

La historia con la Xbox One es muy parecida. GameStop está ofreciendo el mismo paquete en la consola Xbox One S de 1TB con el videojuego Minecraft por US$199 que estará disponible en casi todos las demás minoristas. Pero en GameStop lo encontrarás primero. (El anuncio de Target no menciona específicamente la Xbox One S; ver más abajo).

En cuanto a los títulos para la Xbox One que GameStop tiene en descuento, estos parecen mucho menos atractivos que sus equivalentes de PS4 y por este motivo: Los cuatro títulos destacados PUBG, Sea of Thieves, Forza Horizon 4 y State of Decay 2 están disponibles en el servicio de streaming Xbox Game Pass. Microsoft le está ofreciendo este servicio a los nuevos usuarios por sólo US$1 al mes (precio de inicio) de aquí a fin de año. Si tienes una conexión rápida a Internet, este es el camino a seguir. Al menos puedes probarlos y luego pagar el precio completo si realmente te enamoras de algún título en particular.

La promoción de "US$70 de descuento en las consolas de Xbox One" es un poco más complicado de entender. Si es un paquete, con uno o dos juegos que deseas, el precio es muy similar a las ofertas que Amazon y otros han anunciado e incluye Battlefield V, NBA 2K19 y Fallout 76 con descuentos decentes. Pero si no necesitas juegos, ten en cuenta que la más poderosa consola Xbox One X tiene un descuento de US$100 aunque la oferta será la misma en otras minoristas más adelante en la semana, incluyendo en Target también a partir del domingo.

'Ahorra 30 por ciento en lo que metas en la bolsa de US$5'

Sorprendentemente, la Nintendo Switch está ausente de los anuncios de GameStop, pero podrás comprar un paquete con la consola y el videojuego Mario Kart 8 gratis en muchas otras minoristas durante Black Friday.

GameStop está ofreciendo una promoción un poco rara: Recibirás un descuento del 30 por ciento en todo que puedas meter en una bolsa, que te costará US$5 comprar.

