Así fue el primer domingo sin Game of Thrones en Twitter

A estas horas, todos estábamos elaborando teorías y comiéndonos las uñas, adelantándonos a las decisiones de los guionistas de Game of Thrones. Pero una vez que la serie terminó, el vació se sintió en las redes sociales.

Si este domingo 26 de mayo, solo por ociosidad, escribías "Game of Thrones" en Twitter, te encontrabas con muchas reacciones, pues es el primer fin de semana sin los personajes que nos dejó George R. R Martin.

Entre la tristeza y no saber exactamente qué hacer este domingo, los tuiteros intentaron describir cómo se siente un día sin GoT. Estos son algunas de los mensajes que los fanáticos escribieron en la red del pajarito:

Un domingo más sin Game of Thrones #got :( pic.twitter.com/EPVcYit6IP

