Cierto personaje popular estará de vuelta para la última temporada de Game of Thrones. No, no se trata de Ned Stark (o Catelyn, pese a los deseos del autor George R.R. Martin). Es el amigo más fiel de Jon Snow, su lobo (direwolf), Ghost.

"Oh, verán a (Ghost) otra vez", reveló Joe Bauer , supervisor de efectos visuales de Game of Thrones, a The Huffington Post. "Y tiene una buena cantidad de tiempo en pantalla en la octava temporada".

Los lobos (huargos) supervivientes son difíciles de trabajar en el programa porque se usan imágenes de lobos reales y "los lobos reales solo se comportan de ciertas maneras", dijo Bauer. "Creo que esto explica porque los lobos/huargos aparecen en el show pero quizás no juegan un rol tan integral como en los libros".

En el primer episodio de la serie, los Stark se topan con una camada de lobos/huargos y cada niño, incluido Jon Snow, quien en ese momento creía que era el hijo ilegítimo de Ned, recibe uno. El lobo de Jon, por supuesto, tiene que ser diferente -- como lo es él --, así que Ghost es el lobo albino de la camada. En el show, a diferencia de los libros, solo Ghost, de Jon, y Nymeria, de Arya, siguen vivos.

"(Ghost está) muy presente y hace algunas cosas geniales en la temporada 8", aclaró Bauer. No especificó qué, por supuesto, pero ya hemos visto a otros queridos compañeros animales proteger a sus humanos incluso a costa de sus propias vidas (Summer, de Bran, y el pobre Viserion, de Daenerys).

Es fácil adivinar que Ghost aparecerá justo en un momento en que las cosas parecen estar yendo mal para Jon. Y si se junta con Nymeria, de Arya, tal vez habrá una nueva camada de cachorros para una nueva generación. Claro, técnicamente, Nymeria es la hermana de Ghost, pero vamos, ¿cuándo esa noción ha parado a esta serie?

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrena en HBO en el primer semestre de 2019, todavía no hay fecha definitiva.

