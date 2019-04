Game of Thrones: todo lo que debes saber sobre la batalla de Winterfell

HBO

Se asegura que es la batalla más grande y más compleja jamás filmada en la historia de la TV. Es la denominada batalla de Winterfell, que sucede en el tercer episodio de la octava y última temporada de Game of Thrones, a transmitirse la noche del 28 de abril en HBO. Aquí te contamos todo lo que sabemos de este capítulo que será histórico.

El episodio -- que enfrenta a los ejércitos de Daenerys Targaryen y Jon Snow contra las huestes del Rey de la Noche -- tiene una duración de 1 hora y 22 minutos, lo que lo convierte en el capítulo más largo de la historia de Game of Thrones. Su director es el ganador del Emmy, Miguel Sapochnik, quien ya dirigió dos batallas memorables en la serie, Hardhome (temporada 5) y Battle of the Bastards (temporada 6).

Sapochnik reveló a Entertainment Weekly que la batalla se filmó durante 11 semanas de rodaje nocturno. En total, el director trabajó en los episodios 3 y 5 de la octava temporada desde junio de 2017, los que filmó durante 130 días, lo que suele ser más de lo requerido en muchos largometrajes.

Sapochnik afirmó que su referencia para filmar el episodio fue la secuencia de la batalla de Helm's Deep en la película The Lord of the Rings: The Two Towers (2002), que dura 40 minutos.

"El asedio -- en The Two Towers -- es una secuencia de 40 minutos, pero en realidad son tres batallas diferentes en tres lugares diferentes intercalados", explicó Sapochnik a Entertainment Weekly. "Una cosa que descubrí es que mientras tengas menos acción -- menos combates -- en una secuencia, mucho mejor. Cambiamos de género: Hay suspenso, horror, acción y drama, y no nos quedamos pegados de una muerte a otra, porque te desensibilizas y entonces una muerte significa nada".

La batalla de Winterfell dura casi una hora y está dividida en secuencias diferentes y situadas en lugares distintos del castillo para que la tensión no decaiga. De hecho, Sapochnik afirmó que el episodio puede ser inscrito dentro del género de Survival Horror, que identifica a videojuegos como Resident Evil (1996) y Silent Hill (1999).

El video ensayista The Nerdwriter explicó en un video en su canal de YouTube por qué la batalla de Helm's Deep es un ejemplo de cómo debe filmarse una batalla épica en el cine.

La batalla de Winterfell tiene lugar en el castillo de la Casa Stark y enfrenta a la mayoría de los ejércitos del Norte y del Valle de Arryn junto a las tropas de Daenerys Targaryen (Dothrakis e Inmaculados) contra las huestes del Rey de la Noche. Además, hay la posibilidad de una lucha entre los dos dragones de Daenerys (Drogon y Rhaegal) contra Viserion, controlado por el Rey de la Noche.

Los personajes principales de la serie presentes en la batalla (y susceptibles de morir) son:

Daenerys Targaryen (Emilia Clarke)

Jon Snow (Kit Harington)

Tyrion Lannister (Peter Dinklage)

Jaime Lannister (Nicolaj Coster-Waldau)

Sansa Stark (Sophie Turner)

Arya Stark (Maisie Williams)

Bran Stark (Isaac Hempstead Wright)

Brienne of Tarth (Gwendoline Christie)

Davos Seaworth (Liam Cunningham)

Samwell Tarly (John Bradley)

Jorah Mormont (Iain Glen)

Sandor El Perro Clegane (Rory McCann)

Theon Greyjoy (Alfie Allen)

Varys (Conleth Hill)

Missandei (Nathalie Emmanuel)

Eddison Tollett (Ben Crompton)

Podrick Payne (Daniel Portman)

Tormund (Kristofer Hivju)

Gusano Gris (Jacob Anderson)

Gilly (Hannah Murray)

Gendry (Joe Dempsey)

Beric Dondarrion (Richard Dormer)

Lyanna Mormont (Bella Ramsey)

La batalla de Winterfell es importante para Game of Thrones por varias razones: reúne a los personajes principales de la serie en una batalla en la que muchos de ellos podrían morir, representa una de las últimas posibilidades de detener a los Caminantes Blancos y constituye un hito de producción en la historia de la televisión.

El pasado 2 de abril HBO emitió un teaser de la octava temporada que presagiaba un destino terrible para los protagonistas en la batalla de Winterfell.

Ya los fanáticos de la serie han elaborado algunas teorías, que van desde la posibilidad de que el Rey de la Noche podría no aparecer en la batalla de Winterfell, enviando sus tropas al Castillo de la Casa Stark mientras él se dirige con Viserion a King's Landing. Otros sostienen que Melisandre (Carice van Houten) podría hacer participar sorpresivamente en la batalla para dominar a los espectros. Muchos coinciden en que las criptas de Winterfell desempeñarán un papel decisivo.

En CNET en Español tenemos reseñas del primer episodio y del segundo episodio de la octava temporada para que refresques lo que ha sucedido hasta ahora. Y también reunimos algunas de las teorías más populares sobre cómo vencer a los Caminantes Blancos.

La octava temporada de Game of Thrones se emite los domingos en HBO, consta de seis episodios del que la batalla de Winterfell representa el tercer capítulo.