Game of Thrones: Temporada final quizás se estrene más tarde en 2019

Helen Sloan/HBO

Los fanáticos de Game of Thrones están acostumbrados a tener paciencia. Además de esperar a que George R.R. Martin revele cuándo lanzará el sexto libro de la saga, The Winds of Winter, los fanáticos no conocen la fecha exacta en la que la octava y final temporada llegará a las pantallas de HBO.

Pero según un reporte dado a conocer el sábado, quizás sea más tarde de lo que pensábamos. Joe Bauer, supervisor de efectos visuales de la serie, contó a The Huffington Post que la temporada final quizás sea elegible para los premios Emmy de 2020, no para la edición de 2019.

"En dos años seremos elegibles por el trabajo hecho para la temporada 8", dijo Bauer, "que recién comenzamos".

Si la temporada final fuera a calificar para los premios Emmy 2019, la mayor parte de los episodios deberían haberse transmitidos antes del 31 de mayo de 2019. La temporada final tiene apenas seis episodios, aunque se ha reportado que cada capítulo tendría la duración de un largometraje.

Parece lógico que HBO no mostrará ninguno de los episodios antes de mayo próximo dado que Bauer también dijo que su equipo estaría "trabajando duro en la temporada 8 hasta mayo de 2019". El Presidente de programación de HBO, Casey Bloys, afirmó en julio que esta temporada se estrenará en la primera mitad de 2019, lo que aún podría ser el caso con esta noticia, pero el tiempo luce limitado.

La temporada 7 se estrenó el 16 de julio de 2017, mientras que todas las temporadas previas debutaron en abril o marzo.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

HBO no ha hecho comentarios sobre la fecha de lanzamiento de la temporada 8 de la serie.

Bauer también reveló que la primera precuela de Game of Thrones se comenzará a rodar -- "al menos el piloto" -- en febrero de 2019. HBO ordenó en un momento el desarrollo de varias precuelas, pero la única aprobada por ahora estará ambientada miles de años antes de los acontecimientos descritos en Game of Thrones y mostrará el origen de los Caminantes Blancos.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.