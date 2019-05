Game of Thrones: ¿Cómo acabaron los personajes en el episodio final?

Game of Thrones ha alcanzado su final y el trono ya tiene ocupante. Y ya podemos exhalar de alivio, aunque aún estamos experimentado el mal sabor de boca y la desilusión que nos dejó el episodio final.

Si tienes miedo a los spoilers, este artículo está repleto de ellos. Así que quedas advertido.

Después de estar cautivados por la narrativa de la serie durante ocho años, hemos escuchado muchas teorías sobre cómo terminaría Game of Thrones. Dany y Jon reinarían juntos. Arya mataría a Cersei. Pero, no estamos seguros de cuántas de estas teorías se acercan a lo que pasó. Hubo muertes, un reinante final y algunos finales felices. De hecho, Game of Thrones terminó como un intenso juego de Monopolio: Cogimos el tablero del juego y lo lanzamos a través de la sala, exigiendo que el juego comience todo de nuevo.

Entonces, después del final, ¿dónde han quedado tus personajes favoritos de la serie?

(Si no te gustó el final, como a nosotros, lee cuál es el final ideal de Juego de Tronos de ensueño para la Redacción de CNET en Español).

Trono de Hierro

Saquémonos esto de encima primero. El Trono de Hierro se derritió y ahora no es más que un montón de metal fundido.

Casa Targaryen

Daenerys Targaryen

Tenía muchos títulos maravillosos, pero después de quemar a todo King's Landing en el penúltimo episodio de la serie, Dany ya tenía los días contados. El arco narrativo de la Reina loca parece ser un poco abrupto. Dany no obtuvo el final por el que ha luchado toda su vida. En su lugar, fue traicionada una última vez por el hombre que amaba: su sobrino, Jon "Aegon Targaryen" Snow.

Jon Snow (Aegon Targaryen)

Después de que Sam le reveló su verdadera procedencia a principios de la octava temporada, se empezaron a observar los primeros resquiebres en la relación entre Jon y Dany. Parecía que Jon iba a dejar a Dany vivir y que sería su servidor. Pero, después de una conversación con Tyrion, Jon decidió apuñalar a su amada en el corazón a medida que sus ojos se llenaban de lágrimas.

Por este crimen, Jon Snow fue "sentenciado" a regresar a la Guardia de la Noche, una organización, de hecho, que ya no debe existir porque el Rey de la Noche ya está muerto. ¿Se acuerdan? Llegando a Castle Black al final del último episodio, Jon se reúne con Tormund y Ghost antes de dirigirse más allá del muro para vivir con los salvajes.

Drogon

Drogon está vivito y coleando. Después de que Dany fue apuñalada, Drogon levantó el cuerpo de su madre y remontó el vuelo por los cielos, cadáver en garra. Nunca se le vio de nuevo. En la pequeña reunión que finaliza el episodio, Bran menciona que va a encontrar a Drogon — con sus poderes — y tenerlo vigilado. Pero, el tener el dragón más poderoso por ahí suelto son malas noticias para Westeros. O sea, hemos visto cuán poderoso es Drogon y ahora que ese poder no tiene control presenta un mal augurio.

Casa Stark

Bran Stark

Bran hizo uno de los mayores ascensos en toda la serie. Fue de un niño condenado a una silla de ruedas a convertirse en un rey.

Arya Stark

Arya le está siguiendo las huellas de ... pues, de nadie. Se ha embarcado rumbo al oeste de Westeros, a una tierra que no ha sido documentada en los mapas. Arya Stark, la asesina más habilidosa de los Siete Reinos y la mujer que mató a la muerte misma, está en camino de disfrutar de la vida tal y como lo hicieron Marco Polo y Cristóbal Colón. ¿Habrá potencial para una secuela? Honestamente, no sería lo mismo sin Hound siguiéndole los pasos.

Sansa Stark

Después de aprender todos los trucos existentes de personajes poco placenteros como Littlefinger y Ramsay Bolton, Sansa ha ascendido al poder. En su escena final, Sansa se pone la corona de Winterfell. Las dos últimas temporadas de Sansa son quizá las mejores escritas de toda la serie.

Casa Lannister

Tyrion Lannister

Con Jaime y Cersei muertos al final del quinto episodio de la temporada 8, la Casa Lannister está básicamente en ruinas. Sus hijos, Myrcella y Joffrey murieron envenenados, y Tommen encontró su fin al estrellarse. Tywin ya ha dicho adiós y el pobre tío Kevan murió en el bombardeo que impartió Cersei. La mayor esperanza de la Casa Lannister, a medida que nos acercábamos al final, residía en el menor de los Lannister, Tyrion.

Tyrion, después de ver a Dany quemar a hombres, mujeres y niños en King's Landing, admitió su traición y devolvió su broche de Mano del Rey en el episodio final. Tyrion convenció a Jon que Dany tenía que morir, y preso por los Unsullied, sugirió un nuevo rey, Bran, que le perdonó la vida.

Tyrion terminó siendo la nueva Mano del nuevo rey.

Consejo privado

Con Bran como rey y Tyrion como su consejero principal, o Hand, una de las preguntas que quedan es: ¿quién servirá en el Consejo privado del rey?

Samwell Tarley: Gran Maestre

No importa quién se quedara con el trono, Sam estaba destinado a ser el Gran Maestre. En sus escenas finales, Sam entrega un libro llamado A Song of Ice and Fire que ha escrito acerca de los eventos que han sucedido.

Bronn: Consejero de la Moneda

La temporada final de Bronn fue resultado de la mala escritura, pero al final obtuvo lo que quería. Un castillo, una posición en el Consejo privado como el Consejero de la Moneda.

Ser Brienne of Tarth: Lord comandante de la Guardia real

Brienne asumiendo su puesto en el Consejo privado es una de las pequeñas victorias de la seria. Ella es el caballero más capaz de todos los reinos y ha cumplido con su obligación de proteger a los niños Stark tan bien como pudo. A pesar de que Jamie Lannister le partió el corazón, ella le rindió tributo a su vida y a sus obras. Brienne tiene el mejor corazón y ha encontrado su lugar en el mundo.

Ser Davos Seaworth: Consejero Naval

Esto tiene sentido. Davos es un hombre de mar y un gran contrabandista. Los títulos de Consejero de editor, Consejero de rumores y Consejero bélico quedaron vacantes al final de la serie.

Los inmaculados

Grey Worm

El hombre que sirvió a Dany con toda la valentía durante todo su reinado encontró su camino hacia Naath, el mismo lugar donde creció Missandei y donde, antes de la Batalla de Winterfell, quería ir al final de todo, según le dijo a Grey Worm.

Los otros

Después de que Daenerys muere, vemos una reunión de todos los lords y ladies de los reinos en el Pozo Dragón. Yohn Royce, Robin Arryn y un nuevo Príncipe de Dorne, junto a otro par de lords sin nombre debaten sobre quién será el rey. A ellos no los veremos más.

Gendry Baratheon, aparte de su amor no correspondido por Arya, acabó bastante bien. En el penúltimo episodio, Dany lo hace Lord de Storm's End y se le ve en la reunión final estando de acuerdo de que Bran va a ser el rey.

Parece que Yara Greyjoy asumió el papel de la reina de las Islas de Hierro.

Edmure Tully logró sobrevivir hasta el final, y hasta estuvo en el Pozo Dragón en la reunión, donde al momento de hacer su propuesta de quién será el rey, su sobrina Sansa le ordena que se siente.

Hot Pie

El hombre, el mito, la leyenda, un sobreviviente de verdad.

Hot Pie, a quien no se le ha visto desde la séptima temporada, es el personaje más íntegro de Game of Thrones. Sabemos que se quedó en el Inn at the Crossroads y horneó delicioso pan de Direwolf. Vivirá el resto de sus días como el mejor cocinero del mundo.

