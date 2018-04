HBO

Se supone que el invierno se está acercando, pero para los fans de Game of Thrones la espera puede ser eterna. La temporada 7 terminó en agosto de 2017 con dragones, caminantes blancos y hasta un poco de incesto. Y los fans están esperando impacientemente una resolución, sin poderse consolar siquiera con un nuevo libro de la saga.

Pero los que vivimos en el mundo de la fecha límite para presentar la declaración de impuestos, una cirugía bucal o las revisiones laborales desde luego querríamos poder escaparnos cuanto antes al mundo de los castillos, los dragones y las frases afiladas de Tyrion. Para amenizar la espera hemos hecho esta guía sobre la temporada final del éxito de HBO.

Actualizaremos este artículo a medida que se revele nueva información.

Fecha de estreno, episodios y duración

La temporada final es la 8 y HBO ha confirmado que se estrenará en algún momento de 2019 y consistirá en seis episodios. Sólo seis pero serán de tamaño extra, cada episodio posiblemente tendrá la duración de una película.

Los showrunners David Benioff y D.B. Weiss, además de David Nutter y Miguel Sapochnik, dirigirán los episodios. Y Benioff, Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill escribirán los guiones. Como los fans saben, la serie se ha alejado de los libros de Martin debido a la necesidad, ya que no ha habido ningún libro nuevo desde 2011.

Para ver la nueva serie cuando sea que se estrene, necesitarás una suscripción a HBO. Si no tienes cable, puedes pagar por HBO Now, una suscripción en modalidad streaming y que no requiere que tengas suscripción a cable (o televisión siquiera).

El reparto

Los miembros principales del reparto que han sobrevivido hasta el momento volverán (con la excepción de Ellaria Sand, que supuestamente todavía está viendo el cuerpo de su hija Tyene pudriéndose en una mazmorra).

Algunas de las estrellas que volverán son:

Los Lannister: Tyrion (Dinklage), Cersei (Headey) y Jaime (Coster-Waldau) todavía sobreviven, incluso a pesar de que Tyrion y Cersei estén en bandos contrarios y Jaime parezca atrapado en el medio. ¿Está Cersei mintiéndole a su hermano/amante sobre el hecho de estar embarazada de su cuarto hijo juntos ahora que los otros tres han muerto? Posiblemente.

En cuanto a los Stark, papá Ned (Sean Bean) perdió la cabeza en la primera temporada y mamá Catelyn (Michelle Fairley) y los hermanos Robb (Richard Madden) y Rickon (Art Parkinson) también se han unido a él en el otro mundo. Pero Jon Snow (Harington), que de hecho es el hijo de la hermana de Ned; y el hijo verdadero hijo de Ned, Bran (Hempstead-Wright); además de Arya (Williams) y Sansa (Turner) todavía están vivos.

Daenarys Targaryen (Clarke) parece haberse enamorado de Jon Snow -- una pena que ella sea su tía (aunque es algo que en realidad nunca les ha importado mucho a los Targaryen). Dany ya se ha asociado con Tyrion y en su fiel séquito también están el eunuco Grey Worm (Anderson), Missandei (Emmanuel) y Jorah Mormont (Glen).

El amigo de Jon Snow, Samwell Tarley (Bradley-West) y su compañera Gilly (Hannah Murray) han descubierto algunos secretos vitales de la vida en Westeros durante su estancia en la Citadel y sabes que al final todo acabará saliendo.

También vuelven Brienne (Christie) y el que querría ser su amante, Tormund Giantsbane (Hivju); además de Davos Seaworth (Cunningham); Sandor "The Hound" Clegane (McCann) y su hermano zombie, Gregor "The Mountain" Clegane (Björnsson); el amigo de Arya, Gendry (Dempsie); la misteriosa sacerdotisa Melisandre (van Houten); el atormentado Theon Greyjoy (Allen) y su tío malvado, Euron (Asbæk).

No se sabe gran cosa sobre los nuevos personajes que se incorporarán a la serie esta temporada final. Pero según Game of Thrones Wikia, el actor Marc Rissmann interpretará a Harry Strickland, comandante de la Golden Company, un ejército de mercenarios. Otros nuevos personajes de los que no sabemos mucho más allá de sus nombres son Fergus (interpretado por Seamus O'Hara), Willa (Alice Nokes) y Sarra (Danielle Galligan).

Qué sabemos del argumento

Prepárate para mucha acción y para perder posiblemente a algunos personajes mayores. Un ejecutivo de HBO ha hecho que la temporada final suene como un baño de sangre describiendo a miembros del reparto "muriendo uno a uno".

La protagonista Maisie Williams sabe cómo termina la serie y se lo ha contado a su madre, así que a lo mejor puedes sobornarla para tratar de enterarte. Tampoco se creyó lo que dijo el presidente de HBO Casey Bloys anunciando que la serie planeaba filmar múltiples finales para engañar a curiosos que pudieran filtrar noticias sobre el final. "Pensé de inmediato: 'No creo que tengan suficiente presupuesto como para filmar finales diferentes", le dijo la actriz a Jimmy Kimmel.

¿Podría una generación de líderes norteños, liderados por la jovencísima Lyanna Mormont (Bella Ramsey), Alys Karstark (Megan Parkinson) y Ned Umber (Harry Grasby), estarse preparando para tener una presencia poderosa en la temporada final? Esperamos que sí porque Lyanna Mormont es lo más.

¿Volveremos a ver el Dragonpit? La página Web de fans Winter is Coming reportó el 2 de abril que la serie se está preparando para filmar en las ruinas del anfiteatro romano en la antigua ciudad española de Itálica que hizo las veces de Dragonpit en una de las escenas de la temporada 7.

Gendry por fin está preparado para la acción. El actor Joe Dempsie, que interpreta al hijo ilegítimo y secreto de Robert Baratheon, le dijo a Digital Spy que ha estado filmando "una buena cantidad" de la temporada final pero no reveló si sobrevive hasta el último episodio. Teniendo en cuenta su linaje, los fans esperan mucho de este herrero con sangre real.

¿Qué pasará con los 'spinoffs'?

George R.R. Martin no los quiere llamar spinoffs, pero HBO está trabajando en hasta cinco "series sucesoras" ambientadas en el universo de Juego de tronos. Martin ha dicho que los fans no deberían esperar ver caras conocidas, ya que todas las series sucederán antes del periodo de tiempo plasmado en Game of Thrones. Todavía no se sabe cuántas series acabarán produciéndose finalmente.

No se conocen más detalles de la trama de estas series sucesoras más allá del periodo de tiempo, Martin ha dicho "algunas podrían no estar ni ambientadas en Westeros". (Una historia ambientada en Essos podría ser toda una novedad).

Pero sabemos qué no trataran: nada de la rebelión de Robert, ni de Dunk y Egg. La rebelión de Robert se refiere al hecho de que Ned Stark, Robert Baratheon y Jon Arryn se rebelaran contra los Targaryen. Y Dunk y Egg son otros personajes de Martin, un caballero y su escudero, cuyas historias suceden un siglo antes que la de los libros. Martin dice que ya ha explicado todas sus historias sobre Dunk y Egg y que le encantaría que tuvieran una serie y la rebelión de Robert se explicará en los libros que está escribiendo cuando los termine (si los termina).

