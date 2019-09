Game of Thrones: La temporada 8 ya ganó 10 premios Emmy

Agrandar Imagen Helen Sloan/HBO

La temporada final de Game of Thrones polarizó a los espectadores. La evidencia: más de un millón de personas firmaron una infame peitición para que fuese filmada de nuevo y, sin embargo, impuso un récord de nominaciones a los premios Emmy 2019. Si eres de los que piensa que "la temporada 8 es basura", te angustiará saber que esta temporada ya ganó 10 premios Emmy.

La gala central de los premios Emmy se celebrará el próximo domingo 22 de septiembre. Pero antes de este evento, tiene lugar la ceremonia de los denominados Creative Arts Emmy Awards, que premia las categorías técnicas y se celebró el fin de semana en el Microsoft Theater en Los Angeles. En lo que podría considerarse una vindicación de los showrunners David Benioff y D. B. Weiss, Game of Thrones arrasó en la entrega de premios el fin de semana. La serie de HBO se llevó a casa 10 premios Emmy. Aquí están detallados:

Mejor edición de sonido para una serie de comedia o drama



Mejores efectos visuales especiales

Mejor vestuario en el género de fantasía y ciencia ficción



Mejor maquillaje en una serie de una sola cámara



Mejor coordinación de dobles de acción en una serie de drama, serie limitada o película



Mejor diseño de título de crédito



Mejor composición de música para una serie



Mejor selección de elenco (casting) para una serie de drama



Mejor mezcla de sonido para una serie de comedia o drama



Mejor edición en una serie de drama de una sola cámara



Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?

Notarás que todos los premios salvo uno refieren a labores de producción. Fuera un de episodio oscuro en específico, que se debió a la compresión de HBO al emitir el capítulo, la calidad de la producción nunca fue un punto de discordia para los fanáticos molestos. Además, si viste el documental The Last Watch habrás visto las enloquecedoras horas de producción que se invirtieron en la producción de Game of Thrones. Así que el reconocimiento de los aspectos técnicos no es un problema.

El segundo gran triunfador en los Creative Arts Emmys fue Chernobyl. Obtuvo siete premios, incluyendo mejor edición para una serie limitada o película de una sola cámara, y mejores efectos visuales especiales en un papel secundario.

Game of Thrones obtuvo 32 nominaciones en total, haciendo de HBO la cadena con el mayor total de nominaciones este año: 137. Game of Thrones está postulada a mejor serie de drama, y sus estrellas Kit Harington y Emilia Clarke están nominados a mejor actor y actriz principal en una serie de drama, respectivamente. Entre los actores y actrices de reparto están incluidos con nominaciones Peter Dinklage, Sophie Turner y Maisie Williams, entre otros.

Los ganadores de estas categorías, además de otros rubros principales, serán revelados el próximo domingo, 22 de septiembre.