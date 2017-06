Helen Sloan/HBO

Primero odiamos a Joffrey, tanto que todavía recordamos el buen sabor de boca que nos dejó la forma en la que Olenna Tyrell y Littlefinger dispusieron de él el día de su boda. Luego detestamos a Ramsay Bolton, hasta el punto de que no nos supo nada mal la cruel muerte con la que Sansa lo despachó.

Si creías que la séptima temporada de Juego de tronos iba a ser más ligera en cuanto a malos malísimos a los que odiar, te equivocas. El actor Pilou Asbæk -- que debutó la temporada anterior en su papel de Euron Greyjoy -- avisa que el suyo es un personaje de lo más terrible.

"Los psicópatas que he conocido tienen muchas caras. Así que he escogido algo diferente que quiero mostrar en cada una de las escenas que he hecho con Euron. 'En esta escena quiero ser encantador', 'En esta escena quiero ser un acosador sexual, 'En esta escena quiero matar a alguien'. Después de esta temporada, Ramsay va a parecer un niño pequeño", le explicó Asbæk a la revista cinematográfica Empire según reporta el Daily News.

El tío de Yara y Theon Greyjoy empezó la temporada pasada, de hecho, cargándose a su propio hermano y padre de sus sobrinos para reclamar el trono de las islas del Hierro. Y la terminó proponiéndole alianzas y matrimonio a Daenerys...

La otra cara de la moneda

A pesar de que HBO sigue desvelando información sobre su serie insignia con cuentagotas, también sabemos que no todo será maldad perversa en la nueva temporada. O al menos eso esperamos. Y es que el cantante Ed Sheeran ha dado un poco más de información sobre ese cameo suyo que la actriz que interpreta a Arya en la serie (Maisie Williams) lleva años pidiendo.

"No llevaba mis calcetines térmicos y estuve rodando en exteriores durante 10 horas. Pasé frío", le cuenta Sheeran a la publicación especializada en entretenimiento ET Online. "Tengo la sensación de que se ha hablado mucho de mi cameo y la gente [lo va a ver] y va a decir: 'Oh, no es una parte integral para nada".

Así que ya sabes, de momento esta séptima además de mucha lucha por el poder, tendremos a un malo despiadado y un Sheeran con cara de frío y un papel que se adivina pequeño...

La séptima temporada de Game of Thrones se estrena en HBO el próximo 16 de julio en Estados Unidos y América Latina. La serie se estrenará de forma simultánea en España en Movistar Plus.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.