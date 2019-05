El cuarto capítulo de la octava temporada de Game of Thrones arranca con las consecuencias de la Batalla de Winterfell y las muchas muertes que ella provocó y vuelve a centrar la atención en la lucha por el gobierno de los Siete Reinos. Además de mostrarnos cada vez menos tímidamente que Cersei y Dany tienen más cosas en común de lo que creíamos.

Momento más emotivo: Despunta el día en Winterfell y el episodio comienza con Jorah Mormont, tendido sobre la nieve, y Dany besándolo y llorando su muerte. A Theon Greyjoy, a su vez, lo está llorando Sansa Stark.

Con la llegada del día (y la luz que hace que sí que podamos ver este capítulo y lo que está pasando, en lugar de simplemente adivinarlo como en el episodio anterior) el Norte se prepara para enterrar a sus muertos. Es una secuencia llena de reverencias y excesivamente larga (este episodio vuelve a durar casi 80 minutos y la acción es nuevamente demasiado dilatada en algunos casos). Arya enciende la pira donde quemarán a Beric. Sam la de Edd. Jon la de Lyanna Mormont.

Y a la vez confirmamos quién sí ha sobrevivido: el lobo huargo Ghost, Jaime, Brienne, Ser Davos, el Hound, Gendry, Tyrion, Missandei, Varys, Sam, Tormund.

Momento más sexy: Si el episodio anterior fue el de la lucha, este es el de emborracharse y follar.

Las tropas de Jon y Dany celebran en el gran salón de Winterfell. Gendry está sentado frente al Hound y quiere saber dónde está Arya. "Todavía se puede oler cómo queman los cadáveres y solo puedes pensar en eso", le replica el Hound, a lo que Gendry intenta justificarse diciéndole que en realidad lo que quiere hacer es agradecerle a Arya lo que hizo, nada más. El Hound no se deja engañar. "Por supuesto que estás pensando en su coño. Los muertos están muertos y tú no lo estás".

Tyrion, Brienne, Podrick y Jaime juegan al juego de la verdad. Si alguien acierta una verdad sobre otra persona, esa persona tiene que beber. Tyrion se da cuenta de la atracción de Brienne hacia Jaime y dice: "Eres virgen". Pero la guerrera se va, con la excusa de que tiene que mear, sin llegar a beber o no. Tormund trata de seguirla, pero Jaime se interpone y será él quien finalmente llame a la puerta de la habitación de ella con una jarra de vino de Dorne. (A todo esto Tormund y Podrick lograrán acabar bien la noche también. El pelirrojo después de haberle llorado las penas al Hound. Y el segundo no con una, sino con dos de las doncellas de Winterfell).

Mientras tanto en la habitación de Brienne, ella le dice a Jaime que suena celoso de Tormund. "Sí que lo sueno, ¿verdad? ¡Cuánto calor hace aquí!". Y ambos empiezan a desnudarse el uno al otro.

Helen Sloan/HBO

Mejor cita: Sansa y el Hound también tienen una conversación esa noche. Él le recuerda un tiempo en el que la Stark no podía mirarlo a la cara. Pero Sansa ha cambiado mucho desde entonces. "Has cambiado pajarito. Nada de todo eso te hubiera pasado si te hubieras ido de King's Landing conmigo. Ni Littlefinger. Ni Ramsay. Nada de todo eso", le dice el Hound, reprochándole que no aceptara la oferta de él de llevársela de la capital y tratando de hacerle entender que con él hubiera estado a salvo. Pero Sansa no está de acuerdo. "Sin Littlefinger, ni Ramsay, ni nada de todo eso hubiera sido un pajarito toda mi vida".

Momento más feminista de la noche: Gendry está embriagado de amor, felicidad y vino. Dany acaba de nombrarlo Lord Gendry Baratheon y le ha dado la casa de su padre, Storm's End. Por fin consigue encontrar a Arya y le pide que se case con él, la quiere y quiere que se convierta en Lady Baratheon. Ella le devuelve el beso. Pero su respuesta no tiene desperdicio: "Serás un lord maravilloso y cualquier lady será afortunada de estar contigo. Pero yo no soy una dama. Nunca lo he sido. No es quien soy".

Pelea entre hermanos más auténtica: La que tienen Arya, Sansa y Jon, además de Bran, pero ya sabemos que el Cuervo de Tres Ojos es poco dado a la polémica. Las hermanas están enfadadas porque Jon le ha dado la razón a Dany y permitirá que sus tropas se vayan al Sur sin haber tenido tiempo para recuperarse. Arya básicamente le dice a Jon que no se fían de su reina. Insisten en que son todos Stark y él es tan hijo de Ned Stark como los otros tres. No es sólo su medio hermano.

Y Jon se da cuenta de que tiene que contarles la verdad. Aunque dejará que sea Bran quien les explique que en realidad son primos.

Pareja con menos química: Como llevo diciendo durante semanas: Jon y Dany. La pasión entre ambos se ha acabado pronto. Sobre todo desde que él sabe que ella es en realidad su tía. Y desde que ella sabe que él se ha convertido en su gran rival al Trono de Hierro (incluso aunque él se empeñe en decirle que no quiera reinar). Y su idea de tratar de convencerlo para que no le contara a sus hermanas cuál es su verdadera identidad no ha funcionado.

Mejor reencuentro: El de Bronn con los hermanos Lannister. El asesino a sueldo había recibido el encargo de Cersei de matar a Tyrion y Jaime, pero Bronn sabe que Tyrion siempre le ha prometido el doble de dinero si alguien le pedía que se deshiciera de él. En esta ocasión Cersei le ha prometido a Bronn que le dará Riverrun, la casa de los Tully (donde nació Catelyn Stark). Ante la amenaza, los Lannister le prometen a Bronn Highgarden, la casa de los Tyrell (recordemos que Cersei se encargó de deshacerse de todos ellos). Habrá que ver en qué caserón termina Bronn finalmente.

Quién murió: El dragón Rhaegal que estaba todavía recuperándose de una herida tras la batalla de la semana pasada (herida que Jon pone como excusa por el hecho de no viajar en dragón, sino a caballo). Lo hace a manos de las flechas gigantes lanzadas por la flota de Euron Greyjoy.

Missandei, la fiel jefa de protocolo de Dany. Capturada por Cersei, la joven muere a manos de The Mountain. A pesar de los ruegos de Tyrion frente a Cersei para que no llegue la sangre al río.

Momento más decepcionante: Cuando Jaime decide preparar su caballo en mitad de la noche e irse hacia King's Landing, dejando a Brienne. Ella trata de razonar con él diciéndole que es un buen hombre. Él responde con un: "¿Crees que soy un buen hombre? Empujé a un niño por una ventana y lo lisié de por vida. Por Cersei. Estrangulé a mi propio primo. Sólo para volver con Cersei. Habría matado a todos los hombres, mujeres y niños de Riverrun por Cersei. Es odiosa y yo también lo soy".

Nivel de violencia: Muy moderado a excepción del momento en el que la cabeza de Missandei sale volando. Pero la violencia está mucho más rebajada esta temporada de Game of Thrones.

Quién avanzó en su lucha por el poder: Jon Snow/Aegon Targaryen. El problema es que él ni siquiera lo sabe. Pero Sansa se ha encargado de explicarle a Tyrion cuál es la verdadera identidad de Jon. Y Tyrion a su vez se lo ha explicado a Varys. Tyrion todavía parece ser fiel a Dany (o le tiene mucho miedo), pero Varys cada vez duda más sobre la Targaryen y cree que Jon sería un mejor gobernante de los Siete Reinos. Recordemos que el interés de Varys ha sido siempre el bienestar del reino y su población.

Por otro lado, en la guerra entre la reina rubia (Cersei) y más rubia (Dany) tras la gran Batalla de Winterfell y sus muchas muertes, el número de tropas entre ambas está cada vez más igualado. A Dany sólo le queda un dragón. Y Cersei cuenta con la lealtad incondicional de Euron, que cree que ella está esperando un hijo suyo.

Qué podemos esperar del próximo episodio: El avance del próximo episodio ha sido excesivamente poco explícito en cuanto lo que podremos ver. Pero quedan únicamente dos episodios en la serie y tenemos a dos reinas muy cabreadas. Así que esperamos que lo próximo sea la gran batalla final. Como dice Dany en un momento de este capítulo: "Hemos ganado la gran guerra. Ahora tenemos que ganar la guerra final".

Pero bueno, entendemos si el final de este episodio te ha dejado un poco descolocado. No eres el único. Y sí, las redes sociales ya están reaccionando.