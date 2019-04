Helen Sloane/HBO

Si nos basamos en el personaje que me cae mejor, me gustaría que Cersei Lannister (Lena Headey) se quedara con el Trono de Hierro al final de la octava temporada de Game of Thrones. No es la mejor reina, ha demostrado repetidamente ciertas tendencias narcisistas y vemos difícil que pueda gestionar la crisis que se avecina en los Siete Reinos con la llegada de un largo invierno y la invasión del ejército de los White Walkers desde el Norte. Pero sin duda es mucho más entretenida de ver y de escuchar que cualquiera de los otros candidatos al trono en Westeros (de ahí que como espectadora me caiga tan bien. Si fuera una ciudadana de King's Landing seguramente la cosa sería diferente).

Una secuencia con ella siempre es mucho más divertida (y afilada) que cualquier secuencia con Jon Snow (Kit Harington), por ejemplo. Y de ella no te temes que vaya a cometer un error a lo Ned Stark (Sean Bean) al final de la primera temporada (si se hubiera vuelto para Winterfell y no hubiera amenazado a Cersei con desvelar que sus tres retoños rubios eran en realidad hijos de Jaime Lannister en lugar de Robert Baratheon, hubiera corrido mucha menos sangre. Y aún tendría cabeza).

Es cierto que lo de Cersei es un poco reinado autoimpuesto. Es la viuda del rey Robert Baratheon y la madre de los dos reyes fallecidos Joffrey y Tommen Baratheon. Esto de que la línea sucesoria haya caído en ella es cuando menos poco protocolario. Pero sigue siendo una monarca que consigue muy buenos momentos televisivos y narrativos.

HBO

En cuanto a Gendry (Joe Dempsie), el único hijo bastardo vivo del fallecido rey Robert Baratheon, no creo que tenga muchos adeptos dispuestos a verlo sentándose en el Trono de Hierro. Más allá de ser hijo de quien es, sus opciones de gobernar son mínimas. Aplaudo que haya sabido aliarse con Jon Snow y Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) pero dudo que en ningún momento se le suban los genes a la cabeza y le dé por reclamar la herencia al trono.

Luego están los seguramente preferidos por la mayoría de espectadores de Juego de tronos: Dany y Jon (que en realidad es Aegon Targaryen). Lo de ver a Jon/Aegon en el trono me parece una idea nefasta. Da igual que sea el hijo legítimo de Rhaegar Targaryen (hijo mayor del Rey Loco Aerys II Targaryen) y Lyanna Stark y eso lo ponga muy por arriba en la línea de sucesión. Sigue siendo un Stark, por parte de madre, y ya hemos visto en repetidas ocasiones que los Stark hombre tienen tendencia a no saber navegar bien el intrincado juego de tronos y acabar asesinados por ello.

Lo cual nos deja a Dany. Sin duda ha demostrado con creces que gobernar sí se le da bien y además mira tanto por sus intereses como por los de sus discípulos. No sólo tiene dos dragones y un ejército de dothraki y otro de unsullied (inmaculados) fieles, ha liberado esclavos, ascendido de la práctica nada, ejercido prudencia, mostrado carisma y hasta sabe rodearse de los consejeros adecuados (véanse Missandei, Tyrion Lannister, Jorah Mormont y hasta Varys). Y en realidad estoy de acuerdo que Daenerys de la Tormenta de la Casa Targaryen, heredera legítima al Trono de Hierro, reina de los Ándalos y los Primeros Hombres, protectora de los Siete Reinos, madre de los dragones, Khaleesi de los dothraki, la que no arde, rompedora de cadenas ha evidenciado que sería la reina ideal para los Siete Reinos. Ni que sea por todos los títulos que ha ido acumulando a lo largo de la serie. Pero se me ocurre una opción mejor. Al menos para acabar la serie de la manera perfecta.

HBO

Y es que hace tiempo que estoy de acuerdo con esa teoría (sobre la que ha reflexionado el mismo George R. R. Martin) de que los caminantes blancos de Game of Thrones son una especie de metáfora sobre el cambio climático que acecha nuestro planeta: es fácil ignorarlo, hay quien finge no darse cuenta, todo el mundo tiene otras prioridades, pero al final no se puede hacer oídos sordos a la amenaza más importante que acecha a la humanidad.

Así que mi candidato preferido a acabar en el Trono de Hierro es el Rey de la Noche. Por un lado sería un gran final para una serie que nos ha demostrado en más de una ocasión que no tiene sentimentalismos y sabe sacrificar a sus protagonistas cuando la trama lo exige. Por otro lado, terminar la octava temporada de la serie de HBO con el Night King sentándose en el Trono de Hierro sería la moraleja perfecta. Y tal vez hasta nos da por ponernos a reciclar en serio, pasarnos a la energía solar o tratar de no abusar de los plásticos de un solo uso.