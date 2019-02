Game of Thrones: promo de HBO muestra nueva imagen de Arya y los dragones

HBO reveló el domingo dos breves imágenes de la octava y última temporada de Game of Thrones, que se estrena el 14 de abril. Las escenas están incluidas dentro una de un video promocional del canal de cable en el que presenta sus nuevas series en 2019.

Las imágenes pertenecen a escenas inéditas, probablemente del primer episodio, como ha sido reportado previamente en otros medios, pues HBO no desea hacer spoilers de lo que ocurrirá en los seis capítulos finales del show.

En una de ellas se ve al ejército de los Inmaculados marchando en un campo nevado, y sobre ellos vuela Drogon, en lo que pareciera ser una breve vista de las tropan de Daenerys Targaryen en ruta a Invernalia.

La segunda breve escena es un primer plano de Arya Stark (Maisie Williams), en lo que parece ser el patio de Invernalia, con un rostro que revela asombro y fascinación. ¿Será la primera visión que Arya tiene de un dragón?

La temporada final de Game of Thrones se estrena el 14 de abril y aquí puedes leer un artículo de CNET en Español sobre todo lo que tienes que saber de los últimos episodios.

