Precuela de Game of Thrones ya tiene protagonista: reporte

Al igual que hizo con Game of Thrones en 2011 al contratar como protagonista a Sean Bean, HBO ha decidido apostar por un veterano actor británico en la precuela House of the Dragon. Según publicó The Hollywood Reporter el lunes 5 de octubre, Paddy Considine fue escogido para liderar el elenco de la futura serie inspirada en la obra de George R.R. Martin.

La serie House of the Dragon está basada en el libro Fire & Blood de George R.R. Martin y su historia se desarrolla 300 años antes de los acontecimientos vistos en Game of Thrones. Su argumento se centra en la Casa Targaryen y en la guerra civil entre los miembros de la familia que desembocó en la extinción de los dragones.

Considine interpretará al Rey Viserys Targaryen, elegido por los señores de Westeros para suceder al viejo monarca Jaehaerys Targaryen en el Gran Consejo de Harrenhal. "Un hombre amable, cálido y decente, Viserys solo desea llevar adelante el legado de su abuelo. Pero los hombres buenos no necesariamente son buenos reyes", explica The Hollywood Reporter.

El actor nació en Staffordshire, Inglaterra, en 1973. Debutó en el cine en 1999 y se le conoce por su participación en las películas In America (2002), Dead Man's Shoes (2004), My Summer of Love (2004), Hot Fuzz (2007) y las series Peaky Blinders (2016), Informer (2018) y The Outsider (2020), entre otras. Considine escribió y dirigió la película Tyrannosaur, en 2011.

Prevista para estrenarse en HBO en 2022 (aunque la pandemia de COVID-19 probablemente retrase esta fecha de lanzamiento), House of the Dragon tendrá diez episodios en su primera temporada. La serie fue cocreada por George R.R. Martin y Ryan Condal, quien, además, será showrunner de House of Dragon junto con el director Miguel Sapochnik.