Una de las sorpresas del primer episodio de Game of Thrones fue la nueva intro de la serie, que mostró el interior de los castillos principales -- como Winterfell y King's Landing -- y un nuevo astrolabio, que sustituyó los emblemas de las casas principales de Westeros por otras figuras. Aquí te explicamos cuál es su significado.

El astrolabio es un instrumento astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas en el cielo. En la intro de Game of Thrones -- que obtuvo el Emmy a mejor diseño de títulos de crédito en 2011, por la empresa Elastic -- esta pieza planeaba suspendida sobre el mapa de Westeros, mostrando los sitios más importantes de la historia, como el Muro, el castillo de Dragonstone y la pirámide de Meereen, por ejemplo.

Ya que la temporada final consta apenas de seis episodios, la historia de Game of Thrones se centrará en pocos lugares de Westeros, así que el astrolabio ya no se desplaza por todo el mapa. El opening se enfocó esta vez en el Muro derruido, Winterfell (y sus criptas), King's Landing (con el salón del Trono de Hierro) y el castillo de Last Hearth de la Casa Umber (que yace, si se fijan bien, sobre un dibujo parecido al símbolo de los Caminantes Blancos).

El nuevo astrolabio muestra ahora tres bandas en las que destacan tres dibujos en relieve, que representan momentos esenciales de Game of Thrones. La primera banda reproduce al dragón Viserion derribando el Muro con sus llamas de hielo, la decapitación de Ned Stark y el ascenso de Daenerys Targaryen.

La segunda banda del astrolabio representa la Boda Roja, con el castillo The Twins de la Casa Frey, la imagen de un león (que representa la Casa Lannister) y un hombre sosteniendo la cabeza degollada de un lobo huargo, en símbolo de Robb Stark.

La tercera y última banda muestra a los tres dragones de Daenerys Targaryen y al cometa que surcó Westeros en la primera temporada y que presagiaba el despertar de la magia en el continente y la reaparición de "aquel que fue prometido" capaz de vencer a los Caminantes Blancos (pudiera ser Daenerys o Jon Snow, la verdad).

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones

Es una intro que quizás alberga claves de lo que ocurrirá en la temporada final de Game of Thrones, como las criptas de Winterfell, que quizá resulten esenciales en la batalla que se librará a sus puertas con los Caminantes Blancos; y la ballesta para derribar dragones, que fue emplazada en King's Landing.