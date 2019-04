La banda sonora de Game of Thrones se lanzará el 26 de abril

Si estabas ansioso porque debes esperar hasta el domingo 14 de abril para empezar a ver la última temporada de Game of Thrones, esta noticia disparará tus nervios: el 26 de abril saldrá a la venta un álbum de música inspirado en la serie.

Este martes 9 de abril, desde la cuenta oficial de Game of Thrones, se publicó un adelanto con los nombres de los artistas que conformarán este trabajo:

For the throne está conformado por temas de los siguientes artistas: A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía feat. A.CHAL, SZA, The Lumineers, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors.

Según Columbia Records, For the Throne estará disponible el 26 de abril en 11 ediciones de vinilo con diseños completamente diferentes: nueve inspirados en cada casta de las casas, uno con los colores "fuego y hielo" y otra estándar.

Se espera que también se ofrezca en las plataformas de música en streaming más populares, como Spotify y Apple Music. Mientras tanto, si deseas pedir el álbum por adelantado, puedes hacer clic aquí.

Sorprende la cantidad de artistas que representan al género urbano, sin embargo no es la primera vez que Game of Thrones se asocia con estrellas contemporáneas. En las anteriores temporadas Ed Sheeran, Wilko Johnson de Dr. Feelgood, Will Champion de Coldplay y Gary Lightbody de Snow Patrol se han paseado por la serie.

Los fanáticos y los propios artistas respondieron con entusiasmo al anuncio:

Chloe X Halle

music coming soon for you guys 😍😍😍 y’all know we’re the biggest fans... binged all 7 seasons in a month lmao ❤️ @GameOfThrones https://t.co/eOOzdaMgRA — chloe x halle (@chloexhalle) April 9, 2019

James Arthur

So excited to be a part of this! Winter is here... #ForTheThrone

26/04 https://t.co/H9tpTahEJb — James Arthur 🦉 (@JamesArthur23) April 9, 2019

Rosalía es la reina

Rosalía estará en el soundtrack de la última temporada de Game Of Thrones, la verdadera dueña del trono ya se proclamó pic.twitter.com/73CBkxVyFi — Anyi (@anyiferrer) April 9, 2019

La Rosalia barbara — Larai_Atakito (@LaraiAtakito) April 9, 2019

¿GOT con Trap?



Me parecen buenisimos los artistas y super interesantes, pero los que hacen trap? No me los imagino con got, espero que quede bueno https://t.co/YplcIhG6EM — valen💚👽 (@lust4melodrama) April 9, 2019