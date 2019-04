Game of Thrones es la serie con más malware y la más pirateada

HBO

Si no estás preocupado por infringir la ley cuando pirateas Game of Thrones, al menos preocúpate por no infectar tu computadora.

La compañía de seguridad Kaspersky ha publicado un nuevo informe sobre malware escondido dentro de episodios de programas de televisión populares en 2018. ¿Qué hallaron? Que los torrents para descargar Game of Thrones son oscuros y llenos de virus.

Kaspersky recopiló los 31 shows más populares y pirateados del año pasado. Títulos como Stranger Things, The Handmaid's Tale y Westworld, están en varios sitios de descarga ilegales. De los 31 shows estudiados, Kaspersky encontró 126,340 casos de malware. Los datos provienen de millones de voluntarios en todo el mundo que comparten datos de ciberseguridad con la empresa, como parte de su red de seguridad.

El informe de Kaspersky dice que Game of Thrones, The Walking Dead y Arrow fueron los programas con más cantidad de malware. Falsos episodios de Game of Thrones representaron casi una quinta parte del malware total registrado.

El primer y último episodio de cada temporada de Game of Thrones fue el peor, con el primer episodio "Winter is Coming", como una de las principales fuentes de malware. American Horror Story causó el mayor daño, ya que cada archivo malicioso con su nombre alcanzó un promedio de tres usuarios.

Tal vez lo más sorprendente de todo es el hecho de que no se lanzaron nuevos episodios de Game of Thrones en 2018, por lo que es posible que llegue más malware cuando comience la temporada 8.

Así que si quieres seguir descargándote episodios de manera ilegal, al menos, preocúpate por el malware.

