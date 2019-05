¿Habrá un nuevo Game of Thrones?: Otros libros épicos que llegarán a la pantalla:

Ahora que Game of Thrones finalmente se acabó, ¿cómo vas a llenar tu tiempo libre?

Podrías ver algunos de los mejores programas de televisión de acción y fantasía que ya están disponibles o podrías regresar a las novelas de George R.R. Martin cuando por fin complete su serie de Song of Ice and Fire, que inspiró el programa de HBO. Pero, ¿y luego?

Afortunadamente, no existe tal cosa como la escasez de libros épicos de literatura fantástica, ciencia ficción o suspenso que están por ser adaptados al cine o a programas de televisión en los próximos meses o años. Desde clásicos consagrados hasta los contemporáneos más vendidos, estos son algunas de las adaptaciones que intentarán quitarle a Game of Thrones la corona para convertirse en tu nueva obsesión.

Dune

Robyn Beck/AFP/Getty Images

La película de culto de 1984 y la miniserie de 2000 tienen sus fans, pero en noviembre de 2020 podremos gozar de una nueva versión para la pantalla grande de la novela clásica de Frank Herbert. En el futuro lejano de la humanidad, Duke Leto Atreides y su hijo Paul combaten contra el Barón Harkonnen por la especia que da la vida en el mundo desértico de Arrakis. Luego de reimaginar Blade Runner 2049, el aclamado director Denis Villeneuve se embarca en otro clásico de la ciencia ficción con la ayuda de una pléyade de estrellas : Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya, Jason Momoa y Javier Bardem, entre otros.

Foundation

La serie Foundation, basada en la obra de de Isaac Asimov, llega al servicio de streaming de Apple. Empezando como una serie de cuentos en 1942, los libros Foundation conforman una vasta y densa saga de ciencia ficción sobre científicos intentando evitar una era oscura que se avecina. La serie de 10 episodios es desarrollada por Josh Friedman —quien estuvo detrás de la serie de televisión Terminator— y David Goyer —coautor de las películas de Batman— estará en Apple TV Plus.

Who Fears Death

A los fans de Game of Thrones les interesará saber que George R.R. Martin es un productor ejecutivo de este proyecto de HBO basado en la novela de Nnedi Okorafor de 2015. La historia postapocalíptica y afrofuturista sigue a un joven Onyesonwu en la búsqueda de su padre —un brujo que violó a su madre—. Este proyecto es adaptado por Selwn Seyfu Hinds, quien escribió la nueva versión de Twilight Zone.

Good Omens

David Tennant y Michael Sheen son la selección perfecta para encarnar a un demonio y a un ángel que trabajan en el apocalipsis en la serie de Amazon Good Omens. La miniserie está basada en una novela de 1990 endiabladamente graciosa, escrita por Neil Gaiman, sobre las vicisitudes que debe pasar el anticristo al crecer, accidentalmente, en la familia equivocada. La serie se estrenará el 31 de mayo.

Lord of the Rings

Amazon pagó US$250 millones por los derechos de un nuevo programa de televisión basado en las historias de Lord of the Rings, de JRR Tolkien. Los rumores sugieren que la serie de Amazon Video podría estar ubicada en la historia remota de la Tierra Media, años antes de los eventos de The Hobbit, The Fellowship of the Ring, The Two Towers y The Return of the King. Lo sabremos en 2021.

The Rook

La joven Myfanwy Thomas no puede recordar por qué despierta rodeada de cadáveres. Pero probablemente tenga algo que ver con el servicio secreto para humanos con capacidades extrañas en esta serie de suspenso y espías sobrenaturales basada en la novela de Daniel O'Malley. Emma Greenwell, Joely Richardson y Olivia Munn protagonizan este programa de televisión que se estrena el 30 de junio en Starz.

Armada

El éxito desaforado de la novela Ready Player One, de Ernest Cline, garantizó la compra de su siguiente libro, Armada, por parte de Universal Pictures, incluso antes de que fuera publicado. El libro sigue al estudiante de secundaria Zack Lightman, ya que sospecha que su juego en línea favorito es un simulador sofisticado que lo entrena para enfrentar una invasión alienígena muy real.

Gormenghast

Fue adaptado por la BBC en 2000, pero en esta ocasión Neil Gaiman y Akiva Goldsman están involucrados en una nueva adaptación de las novelas barrocas de Mervyn Peake. El asesinato y la traición se producen cuando el legítimo heredero Titus Groan to Castle Gormenghast desafía a la intrigante Steerpike.

His Dark Materials

Olvida la sobrecogedora película de 2007 de The Golden Compass. Esta adaptación planeada por la BBC es un programa de televisión que debería darle el espacio y profundidad para adentrarse satisfactoriamente en las novelas Northern Lights, The Subtle Knife y The Amber Spyglass, escritas por Philip Pullman. Lideradas por algunos de los productores detrás de Doctor Who, la historia sigue a la joven Lyra en una aventura que abarca versiones paralelas y distorsionadas de nuestra realidad. Dafne Keen protagoniza como Lyra con James McAvoy y Lin-Manuel Miranda.

The Kingkiller Chronicle

El creador del musical Hamilton, Lin-Manuel Miranda y el director de culto Sam Raimi supuestamente están supervisando adaptaciones para TV y cine de esta reciente serie del escritor Patrick Rothfuss. Lanzada originalmente en 2007, The Name of the Wind y la secuela The Wise Man's Fear hacen un recuento de las memorias del músico y mago Kvothe. Como en Game of Thrones, el libro final, llamado The Doors of Stone, aún no ha sido publicado.

Consider Phlebas

El jefe de Amazon, Jeff Bezos aprobó personalmente el anuncio de la adaptación de la novela de 1987 de Iain M. Banks por parte del servicio de streaming del gigante minorista para convertirla en una serie. Estas robustas historias ocurren en una sociedad utópica em que las civilizaciones conviven entre ellas y con inteligencia artificial, mientras que las naves espaciales ostentan nombres como "Consciencia prostética" y "No More Mr Nice Guy".

La precuela de Game of Thrones



Está bien, quizá nada pueda reemplazar a Game of Thrones. Si solo Westeros fuera capaz, HBO te tiene cubierto con la serie precuela de Game of Thrones que ocurre siglos antes de los eventos retratados en la serie original.

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 20 de mayo de 2019.

