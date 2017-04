Esta Fortaleza Roja de 'Game of Thrones' está hecha de 125,000 bloques de Lego

Una cosa es construir la Fortaleza Roja, o Red Keep, de Game of Thrones enteramente de bloquecitos de Lego. Otra cosa es construir un modelo en Lego de la fortaleza e integrarlo con motores para que gire como la versión computariza del castillo que se aprecia en los créditos de apertura de la serie de televisión.

La Red Keep es la fortaleza en King's Landing (o Desembarco del rey) que alberga al famoso Trono de Hierro.

El canal de YouTube Beyond the Brick compartió el video de la creación, que viene de la mano del as del Lego Claus-Marc Hahn, de BricksCreations, con la ayuda de Lok24 para motorizar el modelo.

Toda la fortaleza gira, pero las torres también se pueden mover de arriba hacia abajo gracias a 16 motores y cuatro kits robóticos Lego Mindstorms EV3.

Llevó unas 800 horas construir esta Fortaleza Roja giratoria que requirió 125,000 piezas de Lego. Este proyecto de construcción pesa 143 libras (65 kilos) y es un impresionante tributo a Game of Thrones que puede apaciguar las ansias de los fanáticos mientras esperan el retorno de la serie de HBO en julio.