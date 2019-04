HBO

El primer tráiler de la temporada final de Game of Thrones confirma que los últimos episodios de la serie se centrarán en la gran batalla en Winterfell (Invernalia) contra los Caminantes Blancos.

La gran interrogante sobre quién ocupará el Trono de Hierro pasó a un segundo plano ahora que la serie llega a su temporada final el 14 de abril.

Ahora la pregunta que domina el interés de los fanáticos es: ¿cómo podrán los humanos de Poniente (Westeros), en especial las fuerzas de Jon Snow y Daenerys Targaryen, detener el avance de los Caminantes Blancos y vencer al Rey de la Noche, que ahora monta a Viserion, transformado en un dragón de hielo?

Aquí planteamos algunas teorías sobre cómo pueden los héroes vencer a los Caminantes Blancos en la serie de HBO.

1. Teoría del fuego

Lo primero es diferenciar a los Caminantes Blancos -- seres de misterioso origen mágico, lugartenientes del Rey de la Noche -- y los miles de zombies o muertos vivientes que constituyen sus ejércitos (en inglés se les llama wights o criaturas).

En el octavo episodio (The Pointy End) de la primera temporada, Jon Snow (Kit Harington), ayudante de cámara de Lord Mormont (James Cosmo), comandante de la Guardia de la Noche, salva la vida de su jefe cuando es atacado por un wight o zombie que se infiltró en sus aposentos. Jon lo consigue arrojándole una antorcha a la criatura. En ese capítulo, Sam Tarly (John Bradley) revela que ha leído que los cuerpos tocados por los Caminantes Blancos son reanimados y solo pueden ser destruidos con fuego.

Luego, en el sexto episodio (Beyond the Wall) de la séptima temporada, Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) conduce a sus tres dragones al norte del Muro para rescatar al grupo de Jon Snow, que se encuentra rodeado por Caminantes Blancos en el centro de un lago congelado. Los dragones de Daenerys arriban a la batalla echando candela por sus fauces, quemando a cientos de wights, lo que confirma que el fuego es un arma letal para, al menos, las huestes zombies del Rey de la Noche.

En el mismo episodio, Beric Dondarrion (Richard Dormer) usa su espada en llamas para combatir a los Otros; e imágenes filtradas del rodaje de la octava temporada, en Magheramorne Quarry, Irlanda del Norte, por la página Web Watchers on the Wall, permiten ver que tres jinetes no identificados usan espadas en llamas en una escena de batalla.

Pero esta teoría tiene sus limitaciones, pues los Caminantes Blancos pueden atravesar este fuego natural, no mágico, resultando inmunes a su efecto destructor.

2. Teoría de la mente colmena

Esta teoría se ha popularizado entre los usuarios de Reddit y plantea que los muertos "reanimados" por el Rey de la Noche poseen una única consciencia, que controlan los Caminantes Blancos. Es un término que tiene base científica, pues así operan las abejas y las termitas, por ejemplo.

Un ejemplo de ello pudo verse en el ya mencionado episodio Beyond the Wall de la séptima temporada, cuando Jon y su grupo hacen una emboscada a un Caminante Blanco que comanda un grupo de wights; en el combate muere el Caminante Blanco y, de inmediato, los zombies que lo acompañan colapsan y quedan inermes (salvo uno, que llevarán a Desembarco del Rey).

Así, al eliminar a un Caminante Blanco a continuación perecen todos los humanos o wights que ese Caminante Blanco reanimó. Bastaría entonces eliminar a los comandantes del Rey de la Noche para neutralizar a su ejército de muertos vivientes. Esta teoría tiene limitaciones también, pues los Caminantes Blancos solo pueden ser vencidos con armas fabricadas con vidriagón o acero valyrio. ¿Hay suficientes de ellas en Poniente para armar a guerreros que las empuñen?

3. Teoría de las lanzas de vidriagón

Llamado vidriagón o vidrio de dragón (dragonglass en inglés), es un vidrio volcánico también conocido como obsidiana. En la antigua Valyria se le daba el nombre de "fuego helado". Se afirma que los Niños del Bosque fabricaban dagas y puntas de lanza con vidriagón y está registrado que basta con un corte o herida hecha con obsidiana para que el wight o zombie muera.

Hay quienes creen que Benjen Stark (Joseph Mawle) pudo sobrevivir más allá del Muro luego de un ataque de los Caminantes Blancos debido a que los Niños del Bosque incrustaron una punta de vidriagón en su cuerpo para salvar la vida.

Las referencias al vidriagón han sido frecuentes desde la segunda temporada de Game of Thrones. Aquí recordamos algunas de las menciones más importantes:

En el octavo episodio (The Prince of Winterfell) de la segunda temporada, Samwell Tarly descubre enterrado en la nieve un saco lleno de puntas de vidriagón, dejado allí por alguien (Benjen Stark, probablemente) para que la Guardia de la Noche pudiera defenderse de los Caminantes Blancos.

En el octavo episodio (Second Sons) de la tercera temporada, Sam mata con una daga de vidriagón a un Caminante Blanco que intentaba hacer daño a Gilly (Hannah Murray), cuando ambos se dirigían más allá del Muro hacia el Castillo Negro de la Guardia de la Noche.

En el quinto capítulo (Kill the Boy) de la quinta temporada, Stannis Baratheon (Stephen Dillane) le dice a Sam Tarly que el castillo de Rocadragón posee grandes suministros de vidriagón y que Sam debería seguir investigando cuáles son las debilidades de los Caminantes Blancos.

En el octavo episodio (Hardhome) de la quinta temporada, Jon Snow comparte con la Gente Libre o Salvajes un saco lleno de puntas de lanza hechas con vidriagón, para que lo usen en su lucha con los Caminantes Blancos.

En el quinto episodio (The Door) de la sexta temporada, nos enteramos que los Niños del Bosque crearon a los Caminantes Blancos al introducir una daga de vidriagón en el pecho de un hombre.

En el primer episodio (Dragonstone) de la séptima temporada, Samwell Tarly confirma, en un libro de la biblioteca de Antigua, que debajo del castillo de Rocadragón hay enormes depósitos de vidriagón, lo que comunica a Jon Snow a través de un cuervo mensajero.

Jon y Sam saben que las armas de vidriagón son necesarias para matar a un Caminante Blanco. Pero son escasas y no son suficientes para armar un ejército. Pero debajo del castillo de Rocadragón, ocupado por Daenerys Targaryen, hay yacimientos de obsidiana. De allí se extraerá el vidriagón para fabricar las puntas de los Inmaculados y las dagas de los Dothraki.

¿Y quién las fabricará? Pues allí juega un papel esencial el herrero Gendry (Joe Dempsie), experto en la forja de espadas y armaduras en Desembarco del Rey. La reaparición del personaje en la séptima temporada de la serie obedece probablemente a que le tocará hacerse cargo de la fabricación de las armas para derrotar al ejército del Rey de la Noche.

Se cree que una ballesta con punta de vidriagón podría matar al dragón de hielo que monta el Rey de la Noche.

Reproduciendo: Mira esto: Las series de TV que más esperamos

4. Teoría del acero valyrio

Solo las grandes familias de Poniente poseen espadas de acero valyrio, una aleación metálica inventada en Valyria que resulta ser más liviana, fuerte y filosa que cualquier otra espada hecha de acero convencional.

En el libro de consulta The World of Ice & Fire (Bantam Books, 2014), escrito por George R.R. Martin junto con Elio García y Linda Antonsson, se indica que en Poniente hay 227 espadas de acero valyrio, pero que la mayoría se ha perdido a través de los tiempos.

Entre las más famosas vistas en la serie están Garra, de Jon Snow; la daga que usa Arya Stark (Maisie Williams); y Guardajuramentos, en posesión de Brienne of Tarth (Gwendoline Christie).

El poder de una espada de acero valyrio se comprobó en el episodio Hardhome de la quinta temporada, pues la hoja helada de un Caminante Blanco no rompe la espada de Jon Snow, lo que asombra y desconcierta al espectro. Y, en el duelo que se produce a continuación, el Caminante Blanco se hace pedazos cuando la hoja de acero valyrio toca su gélido cuerpo.

En un combate cuerpo a cuerpo entre Jon Snow y el Rey de la Noche, cabe imaginar que el heredero legítimo del Trono de Hierro tiene la posibilidad de ganar si tiene a su espada Garra consigo. El punto débil de esta teoría es que no hay suficientes espadas de acero valyrio para armar a los ejércitos de Poniente. La técnica del acero valyrio se perdió con la destrucción de Valyria pero ¿sabrá Gendry cómo forjarlas, quizás usando fuego de dragón?

5. Teoría del hechizo de Melisandre

Melisandre (Carice van Houten) es una sacerdotisa roja de R'hllor. Sabemos que proviene de Asshai (donde el vidriagón es abundante) y que su magia es poderosa. Con hechizos logra ocultar su verdadera edad (más de 100 años) y dio a luz a un humo negro que asesinó a Renly Baratheon (Gethin Anthony). Pero su mayor proeza fue revivir a Jon Snow en el décimo episodio de la quinta temporada.

Si Melisandre es capaz de revivir a los muertos, como lo hizo el Rey de la Noche, ¿no podrá ella controlar a los muertos reanimados por los Caminantes Blancos? Las evidencias del poder de Melisandre han estado presentes a lo largo de Game of Thrones. Sus conjuros y hechizos puedan inclinar a favor de Poniente la batalla por la salvación de los Siete Reinos.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrena en HBO el 14 de abril.

