Fans de Game of Thrones piden a HBO un 'remake' de la octava temporada

La octava temporada de Game of Thrones está dejando muchas polémicas para la posteridad.

Más allá de los errores de producción, como el vaso de Starbucks que se coló en una escena o el milagroso crecimiento de la mano de Jaime, las discusiones en redes sociales se han centrado en los giros que han dado los guionistas a los personajes.

El arrebato de Daenerys al mando de Drogón en King's Landing, el reencuentro de de Jaime y Cersei y el miedo que invadió a esta última, entre otras cosas que sucedieron en el episodio 5x8, no han calado muy bien y los memes lo han resaltado.

Pero los fanáticos que están molestos por los giros que han tomado estos y otros personajes han decidido tomar acciones y abrieron este 15 de mayo una petición en la página change.org. "Esta serie merece un última temporada que haga sentido. Subvierte mis expectativas y hagámoslo que pase, HBO", escribieron los fans que buscan recolectar 500,000 firmas.

A las pocas horas de haber sido publicado en el sitio, el documento ya contaba con más de 115,000 firmas y, al momento de escribir esta nota, ya superaba las 436,000.

No es la primera vez que se toma una acción contra los guionistas. En el canal de discusión Reddit están utilizando Google para que aparezca el nombre de ambos cocreadores al escribir "bad writers" (malos escritores) en el buscador.

En Twitter, la petición dividió a algunos usuarios:

JAJAJAJA ojalá lograra algo. Esto no va a ocurrir, solo quería mostrarles la molestia de mucha gente. https://t.co/diGpGh2Nt1 vía @Change_Mex Petición para rehacer la octava temporada de GoT

#GoT Ahora resulta que hay que rehacer la serie porque a un puñado de fans que se habían flipado con un personaje les jode que no acabe siendo la heroína entronizada que ellos pensaban. Vaya por R'hllor.

Raza, entendamos algo: el que seamos fans de #GameofThrones NO NOS HACE DUEÑOS DE LA SERIE, nosotros no somos nadie para pretender cambiar la visión que los guionistas tienen sobre SU OBRA, podemos quejarnos, claro que sí, pero hacer peticiones para rehacer la temporada? Really?

Game of Thrones: La mujer a cargo del diseño de Westeros: Nuestra conversación con la diseñadora de producción Deborah Riley, que lleva tiempo queriendo hablar del final de Juego de tronos.

Cómo funciona el multiverso que veremos en Spider-Man Far From Home: ¡Bienvenidos al multiverso Marvel! Un video en 'The Ellen Show' confirmó que 'Spider-Man: Far From Home' sucede en una realidad llamada Tierra-616.