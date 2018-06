'Game of Thrones': HBO da luz verde a precuela y revela sinopsis: reporte

HBO

HBO ya decidió finalmente cuál de los cinco spin-offs de Game of Thrones que ordenó desarrollar será el que mantenga vivo las historias de Poniente en la televisión.

Según reporta la revista Variety el viernes, el canal de cable dio luz verde a la producción de un piloto, basado en una idea creada por la guionista inglesa Jane Goldman, conocida por sus libretos para las películas X-Men: First Class, X-Men: Days of Future Past y Kingsman: The Secret Service, entre otras.

Como ya dio a conocer el propio Geroge R.R. Martin en mayo de 2017, todos estos proyectos eran precuelas, a las que definía como "shows sucesores", para dejar claro que no aparecerían personajes personajes de Game of Thrones, como un joven Ned Stark, por ejemplo.

HBO divulgó una primera sinopsis que brinda indicios de cuál es la historia que contará esta precuela:

"Ambientada miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, la serie narra el descenso del mundo desde la dorada Era de los Héroes a su hora más oscura. Y una sola cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Poniente (Westeros) hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y los Starks de las leyendas... no es la historia que creemos conocer".

Goldman es co-creadora junto con George R.R. Martin de la serie; ambos son autores de la historia y Goldman es quien escribió el guión del piloto. Además, Goldman, de 37 años de edad, se desempeñaría como showrunner de la serie.

HBO no divulgó una fecha estimada de cuándo estaría estrenando el spin-off.

La octava y última temporada de Game of Thrones se estrenará en el primer semestre de 2019.

