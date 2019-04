El invierno ha llegado a Game of Thrones este 14 de abril. Y por el momento no son muchas las sorpresas que hemos tenido. Ya que el primer episodio de la octava temporada de la serie de dragones de HBO ha sido un cúmulo de reencuentros y poca cosa más.

Mientras aguardamos pacientemente la emisión del próximo capítulo y nos imaginamos la reacción que tendrá Dany cuando se entere de cuál es la verdadera identidad de Jon o fabulamos sobre quién será el próximo en morir, te dejamos con esta guía que hemos elaborado para hacer más llevadera la espera.

Episodios, recaps y duración

La temporada final consiste en seis episodios. Solo seis pero serán de tamaño extra, cada episodio tendrá la duración de más de una hora.

En Estados Unidos, la octava temporada de Game of Thrones se transmite las noches de los domingos a las 9 p.m. hora del Este de EE.UU. (8 p.m. hora Central, 6 p.m. hora del Pacífico). Este es el cronograma de transmisión:

Episodio 1 (14 de abril). Duración: 54 minutos

Jon, Dany, sus dragones y el séquito de ambos regresa a Winterfell para un recibimiento frío y para empezar a preparar la guerra contra los Caminantes Blancos. Lee nuestro recap o resumen completo del episodio 1 de la temporada 8 de Game of Thrones aquí

Episodio 2 (21 de abril). Duración: 58 minutos



Episodio 3 (28 de abril). Duración: 1 hora 22 minutos

Episodio 4 (5 de mayo). Duración: 1 hora 18 minutos

Episodio 5 (12 de mayo). Duración: 1 hora 20 minutos

Episodio 6 (19 de mayo). Duración: 1 hora 20 minutos

Además, según The Hollywood Reporter, HBO transmitirá el 26 de mayo —esto es, una semana después del episodio final de Game of Thrones— un documental llamado Game of Thrones: The Last Watch. Dirigido por Jeanie Finlay y con una duración de dos horas, el documental contará la historia de cómo se filmó la última temporada de la serie.

Aquí te decimos cómo ver por streaming la octava temporada en HBO en Estados Unidos.

Para ver la nueva serie cuando sea que se estrene, necesitarás una suscripción a HBO. Si no tienes cable, puedes pagar por HBO Now, una suscripción en modalidad streaming y que no requiere que tengas suscripción a cable (o televisión siquiera).

Los showrunners David Benioff y D.B. Weiss, además de David Nutter y Miguel Sapochnik, dirigirán los episodios. Y Benioff, Weiss, Bryan Cogman y Dave Hill escribirán los guiones. Como los fans saben, la serie se ha alejado de los libros de Martin debido a la necesidad, ya que no ha habido ningún libro nuevo desde 2011.

Tráilers y premiere

El 18 de abril Game of Thrones y Sesame Street lanzaron una campaña conjunta en la que abogan por el respeto. Para ello hicieron que el peludo y rojizo Elmo lidiara en una discusión entre Tyrion y Cersei.

"Elmo cree que ustedes dos tienen que respetarse el uno al otro. Cuando Elmo tiene un problema con sus amigos Abby o Cookie Monster, Elmo no se enfada. Elmo escucha y aprende a partir de aquello que le dicen", les explica Elmo a los hermanos Lannister. El anuncio acaba con el mensaje: "El respeto nos une".

¿Quién sabe si lo que necesitan en Westeros es simplemente un poco de sentido común impartido por Elmo y compañía y que les hablen como si fueran niños de 4 años?

El pasado 3 de abril fue la premier mundial de la última temporada en un evento realizado por HBO en el Radio City Music Hall, de Nueva York, donde se exhibió el primer episodio de la temporada final. Por la alfombra roja desfilaron las grandes estrellas del show.

.@GameOfThrones cast & crew celebrated the eighth and final season's world premiere last night at @RadioCity in New York. The show returns to @HBO Sunday, April 14 at 9PM.



[📸: FilmMagic for HBO] #GameofThrones #GoTPremiereNYC pic.twitter.com/HaZbrA42Fv — HBO PR (@HBOPR) April 4, 2019

Por ejemplo, el 2 de abril la cuenta oficial de Game of Thrones en Twitter compartió un póster de la última temporada que presagia una batalla decisiva contra los Caminantes Blancos de la que quizás muchos personajes no saldrán con vida.

HBO sabe que los fanáticos de la serie sufrirán un bajón tras la emisión del episodio final, así que ya anunció que el 26 de abril lanzará un disco titulado For the Throne, con música inspirada en el show e interpretada por artistas como A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, Maren Morris, Matthew Bellamy, Mumford & Sons, Rosalía feat. A.CHAL, SZA, The Lumineers, The National, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors.

Rally the realm.

Music is coming April 26. #GameofThrones pic.twitter.com/PcLPW45uZH — Game of Thrones (@GameOfThrones) April 9, 2019

HBO ha divulgado un tráiler, dos teasers y tres videos promocionales de la octava temporada. El primer avance con nuevas imágenes fue emitido el martes, 5 de marzo, destacando la futura batalla de Winterfell (Invernalia). Aquí te brindamos las claves del nuevo tráiler.

HBO difundió el 2 de abril tres videos promocionales. En los dos primeros mostró escenas extraídas del primer tráiler, con alguna toma inédita. En el clip llamado Together (Juntos) se ve el gesto de asombro de muchos personajes al ver a los dos dragones sobrevivientes de Daenerys Targaryen volando sobre Winterfell.

El segundo video se llama Survival (Supervivencia) y destaca por mostrar una toma que presagia el reencuentro de Jon Snow y Arya Stark.

El tercer video se titula Aftermath (Secuelas) y muestra a Winterfell desolado y destruido, con objetos de los protagonistas regados por la nieve, lo que sugiere que el castillo de la Casa Stark será abandonado y tomado por el Rey de la Noche.

El 13 de enero se dio a conocer la fecha de estreno con un avance ambientado en las criptas de Invernalia, el castillo ancestral de los Stark.

Y previamente, el 6 de diciembre, un teaser había confirmado que el lanzamiento de los seis episodios finales sería en abril. Este avance mostraba el mapa de Poniente tal como aparece representado en el salón de los mapas del castillo de Piedra de Dragón, sede de la Casa Targaryen.

En noviembre de 2018, HBO lanzó la etiqueta #ForTheThrone como lema final de los últimos episodios acompañada de casi una decena de videos que resumen momentos cumbres de Game of Thrones durante sus siete temporadas.

HBO ha sido cauta en mostrar imágenes de la temporada 8. Todo indica que las imágenes y avances solo revelarán escenas de los primeros episodios para no hacer spoilers del final. La revista Entertainment Weekly, dio a conocer el 4 de marzo la edición especial de coleccionistas dedicada a la serie, con 16 portadas diferentes de los personajes principales del show.

GAME OVER: We’re preparing to say goodbye to @GameOfThrones with the ultimate fan guide, featuring 16 epic covers of your favorite characters. Get exclusive intel on the final episodes in our top secret report from the set: https://t.co/2v2COJA7dg Story by @JamesHibberd pic.twitter.com/GuxDw9toyA — Entertainment Weekly (@EW) March 4, 2019

El reparto

Los miembros principales del reparto que han sobrevivido hasta el momento vuelven a la serie (con la excepción de Ellaria Sand, que supuestamente todavía está viendo el cuerpo de su hija Tyene pudriéndose en una mazmorra).

Estas son algunas de las estrellas que vuelven a la serie:

Los Lannister: Tyrion (Dinklage), Cersei (Headey) y Jaime (Coster-Waldau) todavía sobreviven, incluso a pesar de que Tyrion y Cersei estén en bandos contrarios. ¿Está Cersei mintiéndole a su hermano/amante sobre el hecho de estar embarazada de su cuarto hijo juntos ahora que los otros tres han muerto?

En cuanto a los Stark, papá Ned (Sean Bean) perdió la cabeza en la primera temporada y mamá Catelyn (Michelle Fairley) y los hermanos Robb (Richard Madden) y Rickon (Art Parkinson) también se han unido a él en el otro mundo. Pero Jon Snow (Harington), que de hecho es el hijo de la hermana de Ned; y el verdadero hijo de Ned, Bran (Hempstead-Wright); además de Arya (Williams) y Sansa (Turner) todavía están vivos.

Daenarys Targaryen (Clarke) parece haberse enamorado de Jon Snow; una pena que ella sea su tía (aunque es algo que en realidad nunca les ha importado mucho a los Targaryen). Dany ya se ha asociado con Tyrion y en su fiel séquito también están el eunuco Grey Worm (Anderson), Missandei (Emmanuel) y Jorah Mormont (Glen).

El amigo de Jon Snow, Samwell Tarley (Bradley-West) y su compañera Gilly (Hannah Murray) han descubierto algunos secretos vitales de la vida en Westeros durante su estancia en la Citadel y sabes que al final todo acaba saliendo.

También vuelven Brienne (Christie) y el que querría ser su amante, Tormund Giantsbane (Hivju); además de Davos Seaworth (Cunningham); Sandor "El Perro" Clegane (McCann) y su hermano zombie, Gregor "La Montaña" Clegane (Björnsson); el amigo de Arya, Gendry (Dempsie); la misteriosa sacerdotisa Melisandre (van Houten); el atormentado Theon Greyjoy (Allen) y su tío malvado, Euron (Asbæk).

No se sabe gran cosa sobre los nuevos personajes que se incorporarán a la serie esta temporada final. Por el momento hemos podido conocer a Harry Strickland (Marc Rissman), comandante de la Golden Company, un ejército de mercenarios de Essos, a quienes vemos abordo de una de las naves de Euron Greyjoy.

Otros nuevos personajes de los que no sabemos mucho más allá de sus nombres son Fergus (interpretado por Seamus O'Hara), Willa (Alice Nokes) y Sarra (Danielle Galligan).

Qué sabemos del argumento

Prepárate para mucha acción y para perder posiblemente a algunos personajes mayores. Un ejecutivo de HBO ha hecho que la temporada final suene como un baño de sangre describiendo a miembros del reparto "muriendo uno a uno". De hecho, en abril se dio a conocer que HBO filmó la batalla más larga de toda la serie para la octava temporada. Esta batalla requirió 55 noches consecutivas.

La protagonista Maisie Williams sabe cómo termina la serie y se lo ha contado a su madre, así que a lo mejor puedes sobornarla para tratar de enterarte. Tampoco se creyó lo que dijo el presidente de HBO Casey Bloys anunciando que la serie planeaba filmar múltiples finales para engañar a curiosos que pudieran filtrar noticias sobre el final. "Pensé de inmediato: 'No creo que tengan suficiente presupuesto como para filmar finales diferentes", le dijo la actriz a Jimmy Kimmel.

HBO

La aparición de la Golden Company en el primer tráiler sugiere que, más allá del desenlace de la batalla de Winterfell, la lucha por el Trono de Hierro no ha concluido y que Cersei Lannister tiene previsto enfrentarse militarmente a Daenerys y a Jon Snow

¿Volveremos a ver el Dragonpit? La página Web de fans Winter is Coming reportó el 2 de abril que la serie filmó en las ruinas del anfiteatro romano en la antigua ciudad española de Itálica que hizo las veces de Dragonpit en una de las escenas de la temporada 7.

En CNET en Español ya hicimos ya nuestro análisis de quién creemos se quedará con el Trono de Hierro al concluir la octava temporada.

¿Qué esperar de los nuevos episodios, según el elenco?

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) envió un conmovedor mensaje de despedida



Sophie Turner (Sansa Stark) comentó a la página Web Digital Spy lo que opina del final de la serie: "Realmente es tan impredecible como termina. Estoy muy satisfecha con eso y creo que los fanáticos también estarán satisfechos. Bueno, esperamos que así sea. ¡Ya veremos!".

Turner también adelantó a la página Web Just Jared algunos de los temas que dominan la octava temporada: "Esta temporada es más sangrienta que nunca. Está llena de traición, llena de guerra, llena de peligro".

Nicolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) aseguró a la página Web The Wrap que: "Cuando lo leí [el final de la serie], entendí algunas de sus partes y otras fueron completamente impactantes y sorprendentes. (...) Aquí todas las piezas encajan en este enorme rompecabezas". El actor también confesó a The Hollywood Reporter que consideraba "satisfactorio" el final del show.

Reproduciendo: Mira esto: 5 señales de que tú también vives en Game of Thrones

El 'spin-off' de la serie: Trama y fecha de rodaje

HBO anunció en enero el elenco completo de la precuela de Game of Thrones, aun sin nombre; aunque George R.R. Martin ha dicho que su título favorito es The Long Night (La larga noche).

El pasado 9 de enero HBO confirmó quiénes integran el elenco completo que participará en la filmación del piloto de este spin off de Game of Thrones, del que la actriz Naomi Watts será la protagonista. Se desconocen detalles de la trama y el nombre del personaje que personificará Watts, salvo que ella dará a vida a la "carismática integrante de la alta sociedad que esconde un oscuro secreto", señaló Variety.

George R.R. Martin no los quiere llamar spin-offs, pero lo cierto es que HBO ordenó el desarrollo de cinco "series sucesoras" ambientadas en el universo de Juego de tronos. Martin ha dicho que los fans no deberían esperar ver caras conocidas, ya que todas las series sucederán antes del periodo de tiempo plasmado en Game of Thrones.

Este spin-off todavía no tiene nombre pero se sabe que fue escrito por Jane Goldman -- famosa por los guiones de las películas Kick-Ass y Kingsman —y está basado en un concepto desarrollado por Goldman y George R.R. Martin.

Casey Bloys declaró a la página Web Deadline que la nueva serie tendrá un amplio elenco con "muchos protagonistas complicados", con miras a que el piloto se filme en febrero de 2019.

HBO divulgó una primera sinopsis del spinoff que brinda indicios de cuál es la historia que contará esta precuela:

"Ambientada miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, la serie narra el descenso del mundo desde la dorada Era de los Héroes a su hora más oscura. Y una sola cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Poniente (Westeros) hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y los Starks de las leyendas... no es la historia que creemos conocer".

La realizadora inglesa S.J. Clarkson dirigirá el piloto del spin off de Game of Thrones.

La octava temporada de Game of Thrones se estrena en HBO el 14 de abril de 2019.

Nota de redacción: Este artículo se actualizó el 14 de abril de 2019 a las 8:33 p.m. hora del Pacífico de Estados Unidos tras la emisión del primer episodio de la temporada.