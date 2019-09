Game of Thrones: George R.R. Martin confirma que nueva precuela trata de los Targaryen

HBO

¿Creías que el universo de Game of Thrones era complicado? Intenta comprender entonces el universo de las precuelas y secuelas de Game of Thrones, o como las denomina su creador George R.R. Martin, los shows sucesores. El lunes 16 de septiembre, en una publicación en su página Web Not a Blog, Martin confirmó que su libro más reciente, la voluminosa historia de la familia Targaryen titulada Fire & Blood Vol. 1, inspiró a HBO a dar la luz verde al desarrollo de un nuevo show.

"[Es] también una precuela", escribió. "Ambientada miles de años después de la serie (de la guionista Jane Goldman) en la historia de Westeros".

Martin también reveló que de los cinco shows sucesores de Game of Thrones en los que está trabajando HBO originalmente, tres siguen pendientes. La serie escrita por Goldman es la más avanzada en su producción. Su título no ha sido revelado todavía, pero Martin se ha referido a ella como The Long Night, aunque reconociendo que "no se supone" que use ese título.

Deadline reportó la semana pasada que estaba por confirmarse el desarrollo de un show basado en el libro Fire & Blood. Un representante de HBO dijo que el canal no confirmaría la noticia, pero la publicación de Martin en su página Web acaba de hacer precisamente eso.

El autor compartió una variedad de datos, señalando que el show tiene un título, pero "no es el obvio", lo que parece indicar que no se llama Fire & Blood. Posee un guión listo, dijo, presumiblemente para el piloto, y una "biblia", que es una especie de libro de referencia para los personajes, escenarios y referencias. Confirmó la participación de Ryan Condal, cocreador de la serie de ciencia ficción Colony, y Martin escribió que "le encantaba trabajar con él".

Y no se emocionen demasiado todavía. Martin advirtió que HBO aún no ha ordenado un episodio piloto para el programa, y señaló que, si eso sucede, lo "gritará desde los tejados".

Pero sí advirtió que regresarán una clase importante de personajes de Game of Thrones. "Puedo decir que habrá dragones", escribió Martin. "Todos los demás han dicho eso, entonces ¿por qué no yo?"