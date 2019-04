¿Qué nos dicen estas imágenes de la temporada final Game of Thrones?

Helen Sloane/HBO

Falta poco para el 14 de abril, la fecha en la que HBO estrenará la octava temporada, y final, de su serie de éxito Game of Thrones. Para ir abriendo boca la cadena publicó una serie de 14 fotografías, no demasiado reveladoras y en las que podemos ver a los que serían los protagonistas principales de los últimos episodios de la serie.

Es cierto que ni siquiera tenemos muy claro qué significa esa pluma en el teaser de promoción de Juego de tronos, pero las nuevas imágenes nos dan un poco más de información acerca de la última temporada de la serie de dragones.

Empecemos con Cersei (Lena Headey). La fotografía que nos la muestra de cuerpo entero no acaba de dejar claro si la reina está realmente embarazada o no. Pero si comparamos este vestido con algunos de los atuendos anteriores de la Lannister, sí que podría parecer que el personaje haya ganado un poco de peso (y perdido un poco de cintura). Así que vamos a optar por creernos lo que le dijo a su hermano Tyrion a finales de la temporada anterior acerca de su embarazo. Por otro lado, teniendo en cuenta que el embarazo no parece muy avanzado, cabría especular que no ha pasado mucho tiempo desde el final de la temporada 7 y el comienzo de esta temporada 8.

Luego están Jon (Kit Harington) y Dany (Emilia Clarke) que a juzgar por lo juntos que aparecen en la primera imagen de esta galería seguirían estando en buenos términos. Y no habrían descubierto todavía, por lo tanto, que él en realidad es el hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen. Algo que no sólo los convierte en tía y sobrino, sino que demuestra que Jon en realidad también podría reclamar el Trono de Hierro, siendo el heredero directo. Por otro lado, en esa imagen parece que ambos se encuentren cerca del muro. ¿Habrán descubierto ya que uno de los dragones de Dany, convertido en Caminante Blanco, ha cruzado hacia el sur del muro con un ejército de otros Caminantes?

¿Qué más nos dicen estas imágenes? Nos indican cuáles personajes tal vez no volvamos a ver (como Tormund, que habría perecido en la batalla que vio a los Caminantes Blancos cruzando hacia el sur) o aquellos que tendrán menor protagonismo esta temporada (como Theon Greyjoy, que nunca fue uno de nuestros preferidos pero que realmente esperamos que consiga rescatar a su hermana Yara de manos de su tío, Euron Greyjoy).

Y tú, ¿qué esperas ver en la temporada final de Juego de tronos y cómo interpretas estas nuevas imágenes de la serie?

¿Fan de Game of Thrones? No dejes de leer nuestro artículo con todas las teorías sobre lo que podríamos ver en la temporada 8. Y relee nuestros resúmenes de todos los episodios de la temporada pasada para ponerte al día.

