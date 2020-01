Game of Thrones debía finalizar con tres películas, dice George R.R. Martin

Agrandar Imagen HBO

Uno de los aspectos más curiosos de la última temporada de Game of Thrones es que solo tuvo seis episodios, menos de los diez capítulos que tuvieron las primeras seis temporadas. Sin embargo, lo que se había planeado originalmente para la polémica última temporada, según contó el autor George R.R. Martin a la publicación alemana Welt, es más extraño aún.

"David Benioff y Dan Weiss —showrunners de la serie de HBO— querían concluir la saga con tres películas después de la séptima temporada", dijo Martin a la publicación en una entrevista, traducida por el usuario de Reddit llamado mellycafe. "Se suponía que Game of Thrones terminara en una sala de cine. Esto fue discutido seriamente de cuatro a cinco años atrás".

Martin explicó que HBO desechó la idea, razonando que su negocio es la televisión, no el del cine. Incluso películas producidas por HBO como Deadwood: The Movie, apuntó Martin, son hechas para emitirse en TV, no en salas de cine.

Benioff llegó a mencionar esta posibilidad en 2012, en declaraciones a Entertainment Weekly durante el rodaje de la temporada 3: "Tenemos un presupuesto generoso por parte de HBO, pero sabemos lo que viene a continuación y sospechamos que no es suficientemente generoso".

En otras palabras, la idea de concluir la serie en las salas de cine obedecía al deseo de tener el presupuesto de una mega producción de Hollywood, que habría permitido a Benioff y Weiss concluir Game of Thrones en un modo suficientemente espectacular. Resultó que el show no necesitó convertirse en película: La temporada 8 ha recibido muchas críticas, pero ninguna de ellas apuntó a su poco presupuesto o falta de espectáculo.

En lo que concierne a las novelas finales de la saga llamada A Song of Ice and Fire, The Winds of Winter y A Dream of Spring, Martin afirmó otra vez que los libros se desviarán de lo visto en la serie televisiva. "La gente conoce un final", confesó Martin a Welt, "pero no el final".

Estos comentarios recuerdan a los que hizo en su página Web <em>Not a Blog</em> en 2019 . "¿Cómo concluirá?", escribió Martin. "¿Tendrá el mismo final que el show? ¿Será diferente? Bueno... sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí. Y no. Y sí". Típico de George.