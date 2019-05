No hay final que satisfaga. Y esta es una sentencia especialmente cierta para el final de Game of Thrones, que en su octava y última temporada no hizo más que encender la furia de los fanáticos por los giros, muertes y virajes narrativos que no acabaron de sentar bien tanto a los seguidores de pura cepa como a los espectadores casuales de la popular serie de HBO.

La Redacción de CNET en Español no es la excepción. El final de Game of Thrones no cayó bien y dejó a más de uno con el sueño interrumpido. Si no te has enterado cómo termina esta saga, no dejes de leer nuestro resumen del episodio 6 de la temporada 8.

Por ello, como una especie de terapia y de desahogo, hemos decidido formular el final perfecto de Game of Thrones, para cada uno de nosotros (por orden alfabético). Más allá del final perfecto, también nombramos a quién nos hubiese gustado se quedara en el Trono de Hierro y quién nos hubiera gustado que muriera, viviera o resucitara.

Si tienes miedo a los spoilers, te advertimos que algunos de menor y mayor grado se avecinan abajo.

Para empezar las cosas, sólo debo decir que como espectadora de bajo fanatismo de Game of Thrones, estoy contenta de que no me hubieran matado a Drogon... y de que mi colega Patricia Puentes le acertó a quien terminó ocupando el Trono de Hierro.

Nivel de fanatismo: "Medianito. No soy un fan from hell, pero sí lo veo".

Preferido para el Trono de Hierro: Arya Stark

Final ideal de Game of Thrones: Creo que Daenerys debió morir en batalla, con su último dragón; Jon debió morir, debió tener un final heroico y no anticlimático como un criminal, desterrado. Cersei debió morir asesinada y no en un derrumbe. Sin Dany ni Jon, Arya debía ser designada heredera del trono, mientras Sansa se quedaba en el Norte y Tyrion se iba con ella para —por fin— consumar su matrimonio.

¿Te gustó/o no la temporada 8? No mucho, pero creo que fue un problema de generar tanta expectativa (mucho ruido, durante mucho tiempo).

De toda la serie, ¿cuál fue tu temporada(s) favorita? Creo que no tengo una temporada favorita. En todo caso, algo que me gustaba mucho de la serie —al menos a mí, un fan que no leyó los libros y que prefería dejarse llevar por la narrativa de la serie en sí misma—, era los giros de tuerca que daban siempre al final de cada temporada. En cada temporada hay un capítulo (usualmente el penúltimo) que te sorprendía y te dejaba mudo. Empezando, por ejemplo, en la primera temporada, donde te muestran a Ned Stark como el protagonista de la serie y acaban cortándole la cabeza —repito: eso para alguien que no ha leído los libros me parece que era lo mejor de GoT y te dejaba enganchado para la siguiente temporada.

Nivel de fanatismo: Mayor que el promedio

Preferido para el Trono de Hierro: Sansa Stark

Final ideal de Game of Thrones: Arya Stark y Gendry Baratheon quedan como reyes.

El final de Game of Thrones se sintió apresurado, como toda la temporada. Pero no me siento defraudada, y estoy satisfecha, en particular, con el destino de los niños Stark (incluso Jon, quien también es Stark por su línea maternal). Todos tienen un reino o una nueva aventura por delante. Y Tyrion, ¡qué dicha la de ese hombre! O, ¿es astucia?

En mi final perfecto de Game of Thrones, Arya Stark y Gendry Baratheon hubieran reinado juntos los seis reinos (con Sansa como la reina del Norte). Creo que Gendry es un hombre pragmático y seguro de sí mismo y adora a Arya. Gendry sería un rey justo. Arya igual. A pesar de ser asesina en ocasiones, ella nunca atacó a inocentes. Además, Gendry también tiene un derecho legítimo a la corona de rey de los seis reinos porque Daenerys lo nombró Señor, lo que lo establece como hijo legítimo descendiente de Robert Baratheon, difunto rey del territorio.

Yo había predicho que Jon Snow mataría a Daenerys porque lo que hizo ella en el episodio 5 de la temporada 8 no tiene perdón, y Jon siempre hace lo justo -- aunque a veces con retraso. Y me hubiera gustado que sobreviviera Varys; como a él también le interesaba el bien del reino, seguro que estaría contento con el final y le daría buenos consejos a Sansa (o a Bran).

¿Te gustó/ o no la temporada 8? Con todo y todo, me gustó la temporada ocho, y especialmente la Batalla de Winterfell. No sé si tenga una temporada favorita, pero me encantó cualquier escena con Arya Stark, quien pocas veces me decepcionó.

Nivel de fanatismo: Muy alto

Preferidos para el Trono de Hierro: Daenerys Targaryen y Jon Snow

Final ideal de Game of Thrones: Jon se convierte en el compás moral de Dany y ambos gobiernan Westeros.

El final perfecto de Game of Thrones tenía que ser imperfecto porque esa fue la naturaleza del show. El último episodio me deja un mejor sabor de boca del que yo había anticipado, porque las sorpresas inesperadas siguen teniendo sentido dentro del universo que conocimos desde la primera temporada. El último fue un episodio que nos regresa a esa narrativa que nos dio momentos como "Red Wedding" o "The Battle of the Bastards". Y por un breve momento me dieron mi final perfecto, un mundo en el que Jon y Dany toman las riendas del poder sobre la espalda de Drogon, y Daenerys finalmente encuentra en Jon su compás moral para ser una buena reina.

Sin embargo, ese sueño duró un par de segundos y terminó con una puñalada trapera que nos dejó sin Trono de Hierro y sin los siete reinos.

¿Te gustó/ o no la temporada 8? Me sorprendió que Bran quedara como rey pero entiendo completamente el argumento que hace Tyrion al proponerlo frente a los más poderosos de Westeros. Además, Tyrion tiene una nueva oportunidad de redimirse tras sus tropiezos con Dany y Joffrey. Ojalá que la tercera sea realmente la vencida para el último Lannister.

Sansa se ganó la libertad del norte a pulso, ya que ellos fueron la línea de defensa en contra del ejército del Night King. Arya decide continuar sus aventuras y explorar el mundo desconocido del oeste. Jon regresa a Castle Black con Tormund y Ghost para continuar su camino hacia el norte a pesar de su sentencia. En conclusión, ganaron los Stark.

Fue un buen final que no destruye la serie por completo, pero sí nos deja una temporada apresurada a la que le faltó contexto, continuidad y mejores escritores.

Nivel de fanatismo: Alto. Obsesivo compulsivo

Preferido para el Trono de Hierro: Daenerys Targaryen

Final ideal de Game of Thrones: Jon mata el Rey de la Noche. Cersei muere a manos de Arya, quien usa el rostro de Jaime para acercarse a la reina. Daenerys tiene un hijo con Jon Snow. El Norte se independiza con Sansa como reina en el Norte. Jon parte al Muro y se hace cargo de la Guardia de la Noche.

¿Quién te hubiera gustado que muriera/sobreviviera/resucitara? Me hubiese gustado que Daenerys viviera. Y me hubiese gustado que Jaime hubiera muerto en combate, en un acto de heroísmo y que Cersei hubiese muerto a manos de Arya.

¿Te gustó/ o no la temporada 8? Me dejó insatisfecho. Me gustó la ambición de su propuesta visual (sobre todo en el episodio 3 y el 6) pero me decepcionó el arco de los personajes principales: ¿por qué Jon fue resucitado si no era para vencer al Rey de la Noche? ¿por qué Cersei pasó la temporada viendo todo desde una ventana y murió al caerle un techo encima? ¿por qué Arya no mató a Cersei después de que estuvo primera en su lista durante ocho temporadas? ¿El Cuervo de Tres Ojos no debía jugar un papel más importante en la lucha final, para qué era tan importante la identidad verdadera de Jon Snow si terminó como un exiliado triste más allá del Muro?

De toda la serie, ¿cuál fue tu temporada(s) favorita? Mis temporadas favoritas son la 3 (que incluye la Boda Roja) y la sexta, pues cuenta con los dos episodios más logrados: "The Battle of the Bastards" y "The Winds of Winter".

Nivel de fanatismo: Medio tendiente a elevado. Aunque no he leído los libros porque tuve la sensación (y no me suele pasar con las adaptaciones) de que la serie era en realidad mucho mejor que la parte del primer libro que había leído.

Preferido para el Trono de Hierro: El Night King porque odio los finales felices. Y me encantaba la idea de los caminantes blancos como alegoría del cambio climático. A pesar de que la serie se deshizo del Night King y sus zombies de ojos azulados en el tercer capítulo de la temporada (gracias a Arya) yo no había perdido del todo las esperanzas.

A falta de Night King no me hubiera importado que Cersei se quedara con el trono.

Final ideal de Game of Thrones: Uno diferente al que hemos visto. Todo ha terminado demasiado bien. Todos los "malos" o personajes de moral reprochable han muerto. Y los "buenos" han encontrado una especie de final casi feliz. Incluso Jon Snow, que en realidad se fuga hacia el Norte real, el lugar al que Tormund dijo que pertenecía realmente.

¿Te gustó o no la temporada 8? No. Para empezar algunas cosas se han acelerado demasiado (sólo seis episodios ha obligado a condensar). Pero la duración de esos episodios (cuatro de ellos de casi 80 minutos) he incluido demasiadas pausas. La temporada podría haber sido más ágil con episodios más cortos. Y además no creo que la temporada haya sido fiel a la serie, que siempre nos ha mostrado que el poder corrompe y hay que saber jugar bien al juego de tronos para acabar en lo alto. En este caso las cosas simplemente han terminado bien y los personajes que mejor juegan no necesariamente han vencido.

De toda la serie, ¿cuál fue tu temporada(s) favorita? La primera, que echó a rodar las cosas. Y la cuarta porque por fin conocimos a algunos de los habitantes de Dorne, que siempre lo hacen todo más ameno.

Nivel de fanatismo: Medio

Preferido para el Trono de Hierro: Sansa Stark

Final ideal de Game of Thrones: Mi final quedó arruinado a mitad de temporada. Soñaba con la idea de que todos murieran a manos del Night King. Me parecía aleccionador que por rencillas, envidias, ambición y decisiones absurdas de los consejeros, ningún ser vivo gobernara.

Me hubiera gustado que Jon muriera, debido a su incapacidad para tomar decisiones. Es un personaje que perdió mucho protagonismo y al final lo recupera, pero aún así nos deja un mal sabor en la boca, como si los guionistas no supieran exactamente qué hacer con él.

¿Te gustó/o no la temporada 8? No, no me gustó. No tiene que ver con el destino de los personajes, al fin de cuentas deberían haber decidido eso hace mucho tiempo, sino que las justificaciones para decisiones radicales se basaron más en el golpe de efecto que podría causar en el espectador que en la verosimilitud. Todo en la octava temporada es muy confuso, desde el episodio sin luz hasta las razones para justificar la locura de Daenerys.

La quinta y la sexta temporada son, a mi parecer, las mejores. Episodios como "La Batalla de los Bastardos" y "Vientos de Invierno" me parecen que colocaron la serie en un nivel muy alto, que no pudo ser repetido.

Nivel de fanatismo: Término medio. He visto la serie en vivo desde que inició, pero me perdería fácilmente entre Winterfell y Roca Coasterville. No me acuerdo ya de los nombres de los lobos y todavía me pregunto por qué tenía que morir Khal Drogo.

César Salza / CNET

Preferido para el Trono de Hierro: Arya Stark

Final ideal de Game of Thrones: No esperaba que Game of Thrones terminara como un cuento de Disney, pero el hecho de que Jon Snow fuese nuevamente desterrado y no pudiese convertirse en rey me dejó un mal sabor de boca. ¿Entonces la moraleja es que un bastardo jamás podrá ser rey? ¿Por qué tenía que matar él a Daenerys? ¿Por qué no dejaron de nuevo brillar a Arya o que Sansa la mandara a envenenar?

Para mí el capítulo fue aburrido. Solo me emocioné cuando Drogon en una acción poética quemó el Trono de Hierro, aunque esto no sirvió para nada porque Bran se convirtió en rey de los seis reinos. ¿Por qué Bran tenía que ser rey? ¿Cuándo Game of Thrones nos llevó a esta idea? Creo que el final deja abiertas las vidas de todos para permitir al autor y al estudio poder de ahora en adelante crear spin-offs de la serie y hacer más dinero, pero no le dieron el final que cada personaje merecía.

Mi personaje favorito de este final desde luego fue Drogon, y estaría bien que Viserion hubiese logrado volver de entre los muertos para que le hiciera compañía.

¿Mi final ideal? Arya gobernando el mundo de forma enmascarada, paseándose por los seis reinos, y por el norte sin que nadie la reconociera. Haciendo justicia cuando sea necesario, y creando toda una leyenda de que es la reina que tiene mil caras y que los vigila a todos desde cualquier lugar. Porque Arya no es una señorita, y no nació para sentarse en un trono. Ella gobernaría el mundo desde el mundo, y no desde una torre que puede arder en llamas.

¿Te gustó/o no la temporada 8? La temporada ocho fue floja, y los productores intentaron trazar líneas para determinar un final conveniente para sacar más beneficios de futuras series, este no necesariamente fue el final que la serie merecía. Mi momento favorito fue la "Batalla de Winterfell", y la escena de Bran y Arya y el final del señor de la noche.

De toda la serie, ¿cuál fue tu temporada(s) favorita? No tengo una temporada favorita, porque parafraseando a Bran, el rey de los seis reinos, todo sucedió por un motivo.

Nivel de fanatismo: Bajo, aunque he leído todos los libros.

Preferido para el Trono de Hierro: Algún Stark

Final ideal de Game of Thrones: Aunque no he visto un solo episodio de la serie de HBO, he leído los cinco libros de A Song of Ice and Fire, en los que está basada la serie, y Fire and Blood, que es la historia de los Targaryen. Los libros de Ice and Fire comienzan con los Stark, e incluso cuando Ned Stark pierde la cabeza, el foco de atención pasa a la historia de sus hijos, regados por todo Westeros. Aunque muchos se quejan de que la serie no mostró mucho a Bran, en los libros lo seguimos por muchas páginas y vemos cómo se convierte en el Cuervo de los Tres Ojos, un ser increíblemente poderoso que puede meterse en los cuerpos de otras criaturas más débiles y controlarlas a su parecer. Con eso el autor nos dijo que Bran no estaba limitado a su silla de ruedas, sino que sus poderes lo llevarían a muchas partes. Además, el primer hecho traumático de todas las novelas es cuando Jaime tira a Bran al vacío, por lo que quedó establecido que el chico jugaría un papel importante. Por otro lado, en Fire and Blood quedó clarísimo que los Targaryen no deberían volver al Trono de Hierro por ser increíblemente violentos e inestables. Es posible que mucha gente tuviera mayor afinidad por Sansa o Arya, pero GoT ha pecado de ser un tanto misógino y ha favorecido a los hombres sobre las mujeres en varias ocasiones. Tampoco era muy viable que una asesina profesional mostrara interés por reinar, y Sansa en particular sale muy bien parada con la independencia de Winterfell. Jon Snow, por su parte, ya había dicho que no le interesaba ser rey, además de que probó ser un líder incompetente en el pasado, sobre todo como cabecilla del Muro. Entiendo que los fans estén molestos por este final, pero forzosamente tenía que quedar un Stark en el poder.

