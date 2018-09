Game of Thrones domina los premios Emmy en categorías técnicas

Las categorías técnicas de los premios Emmy -- los llamados Creative Arts Awards -- fueron entregados el fin de semana, en dos ceremonias distintas, el sábado 8 y el domingo 9 de septiembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Como se esperaba, Game of Thrones dominó los renglones, con siete estatuillas, seguida por The Assassination of Gianni Versace: America Crime Story, con cuatro.

Fue también el segundo año consecutivo en el que un episodio de la serie Black Mirror gana la categoría de mejor película de televisión. En 2017 lo obtuvo San Junipero y en 2018 lo recibió USS Callister de la cuarta temporada de Black Mirror (Netflix). Además, este episodio también ganó los renglones de mejor edición de sonido y mejor edición para una serie limitada o película.

La categoría de mejor programa animado fue conquistada por el episodio Pickle Rick de la serie Rick and Morty (Adult Swim).

Pero sería Game of Thrones, ausente el año pasado de los premios Emmy, la que acaparó las categorías técnicas para series de drama, obteniendo siete estatuillas: banda sonora original, maquillaje, efectos visuales, coordinación de dobles de acción, vestuario para una serie de fantasía, diseño de producción y mezcla de sonido. Westworld, también de HBO, ganó en tres renglones.

De hecho, Westworld recibió el premio Emmy a mejor medio interactivo en un programa con guión. La NASA y YouTube también ganaron un Emmy a mejor programa interactivo, por su video Cassini's Grand Finale.

En total, fue una buena velada para las plataformas de streaming: Amazon recibió tres premios, por The Marvelous Mrs. Maisel; Hulu conquistó cuatro, por The Handmaid's Tale y March Of The Penguins 2; y Netflix logró nueve, repartidos entre Black Mirror, Glow, Godless, The Crown y Stranger Things.

En la página Web Emmys.com está la lista completa de los ganadores de los Creative Arts Awards.

La edición 70 de los premios Emmy -- en la que se conceden las categorías principales a actrices, actores y series -- tendrá lugar el próximo lunes, 17 de septiembre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles y será transmitida por NBC en Estados Unidos.

