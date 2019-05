Trabajar en el set de Game of Thrones no es solo un sueño hecho realidad. Para la diseñadora de producción Deborah Riley también tuvo sus momentos difíciles, psicológica y emocionalmente. "Recrear muerte y violencia de esa forma durante un periodo largo de tiempo desgasta. Te mina el alma de alguna manera", nos dice Riley rememorando "The Long Night", el tercer episodio de esta octava temporada de la serie.

E incluso si todavía te estás quejando porque en realidad no llegaste a ver gran cosa de ese episodio por lo oscuro que era, ella defiende la decisión creativa que tomó el director de fotografía Fabian Wagner. "Nos habían criticado mucho ya antes por la oscuridad. Pero a mí me pareció que le añadía una capa extra. El hecho de que no pudieras verlo todo, hizo que todo fuera mucho más aterrador. Creo que realzó (este episodio) en lugar de desmerecerlo", explica.

Riley es la persona encargada de definir el aspecto de este drama de HBO en cuanto a foros y atrezo. Aprendió el oficio en los sets de The Matrix y Moulin Rouge!. Esta australiana ha estado encargada del diseño de producción de la serie de dragones desde su cuarta temporada y ha ganado cuatro premios Emmy por ello. También se ha hecho con un Bafta TV y varios reconocimientos del Art Directors Guild.

Como diseñadora de producción, Riley está a cargo del look de la serie, pero no sólo de los sets físicos o los objetos que se pueden tocar, también de aquello creado digitalmente. "Todo es diseño de producción, tanto si se acaba digitalmente como si se construye de forma física", explica, añadiendo que tanto los elementos físicos como los digitales pasan por el mismo proceso de diseño. Determinados factores como el presupuesto o la escala dictan si algo se crea de verdad o digitalmente pero según la diseñadora, en Game of Thrones primaron la construcción real.

Hablamos con Riley por teléfono para que nos explicara cómo fue trabajar en una producción de estas características y si consiguió no arruinarle el final de la serie a su familia y amigos.

Llevas siendo la diseñadora de producción de la serie desde la cuarta temporada. ¿Cómo fue lo de heredar Westeros?

Siempre he creído que había sido increíblemente afortunada por conseguir el trabajo en Game of Thrones. Nunca me molestó que la serie ya tuviera tres temporadas previas. Francamente, entonces no tenía la suficiente experiencia como para empezar una serie. Y Juego de tronos ha seguido creciendo a lo largo de los años de modo que pude establecerme en ella.

¿Cuál es una de tus localizaciones preferidas?

Siempre he estado muy orgullosa de la cámara de audiencias de Meereen de la temporada 4, básicamente porque es el primer gran set que construimos para esa temporada. había mucha presión, mucha gente centrándose en mí para ver si era capaz de hacerlo. Me pareció que una vez esa cámara estuvo establecida, se vio que estábamos en buenas manos.

¿Cuál ha sido uno de los mayores retos?

El lago helado del episodio 6 de la temporada 7, "Beyond The Wall". Tuvimos que crear una cosa absolutamente increíble. Una parte se filmó directamente en la localización de Islandia pero a causa de la gran cantidad de efectos visuales y escenas peligrosas tuvimos que llevarnos la secuencia a Belfast. Creamos un paisaje completamente helado en una presa en una de las colinas de Belfast. Fue extraordinario ver una presa entera de cemento convertida en un lago helado. Quedó muy convincente. Fueron meses y meses de trabajo en condiciones meteorológicas muy duras, pero el resultado fue fantástico.

¿Ha sido difícil lo de mantener los secretos de Juego de tronos? No sé si tu familia o amigos te insisten todo el rato para que les cuentes cosas.

Trabajando en la serie, nos importa tanto que no queremos arruinársela a nadie. El único momento en el que ha sido difícil fue cuando terminamos de filmar la temporada 8. Estaba un poco traumatizada, estaba tan exhausta y había tantas cosas de las que quería hablar pero no podía.

¿Cómo valorarías tu experiencia en la serie?

Los cinco años y medio que trabajé en la serie han sido absolutamente fantásticos. Pero (todo acaba), la historia ya se ha contado. También había cierta resignación. Y además me sentía increíblemente orgullosa. Es una mezcla de sentimientos, pero el principal que recuerdo es de absoluto agotamiento.

¿Ayuda lo de poder empezar a hablar sobre ello? La serie aún no ha acabado de emitirse pero sí hemos visto varios episodios de esta última temporada.

Sí. Por fin he podido enseñarles a mis amigos o familiares fotografías de julio de 2017 a julio de 2018. Por ejemplo, la mandala que dejó el Night King (en el primer episodio de la temporada 8), tengo fotos del equipo montándola en la pared. Es una cosa muy macabra.

Háblanos de otras mujeres que, como tú, trabajaron detrás de las cámaras en la serie.

Había muchas mujeres tras las cámaras. La productora ejecutiva, Bernie Caulfield, es básicamente la jefa de la serie. Tiene una personalidad extraordinaria. Una gran parte de la oficina de producción también eran mujeres. Michele Clapton, la diseñadora de vestuario. Había mujeres en todos los departamentos. En Australia, los equipos de producción probablemente tengan más mujeres en tareas de construcción. Pero por ejemplo en el departamento de arte había muchas. Tanto dibujando como dedicándose a la decoración del set. Es un buen lugar en el que trabajar. Aunque también es un lugar duro porque son jornadas larguísimas y a menudo en condiciones duras.

¿Qué hay de la representación de las mujeres frente a la cámara? Como espectadora hubo momentos que fueron muy difíciles de ver para mí, siendo una mujer.

Yo estoy en la serie para servir la historia, a los directores, los showrunners y la historia que quieren contar. A lo largo de la historia las mujeres no lo han tenido fácil y no tengo ningún problema mostrando eso en toda su fealdad. Los showrunners siempre han sabido que personajes como Cersei o Daenerys se alzarían. Siempre he tenido fe en ellos y las historias que iban a explicar. Pero mi trabajo como diseñadora de producción tampoco es pedirlo.

¿Sabes cómo termina la serie?

Creo que sé cómo termina, pero no he visto el episodio 6. Recibí un resumen de la octava temporada hace como un año y medio. Así que he guardado el secreto durante mucho tiempo. Va a ser fascinante. Lo mejor es que la gente no tiene idea de cuánto le queda todavía a la serie por avanzar. He leído algunas críticas de la gente que me han hecho pensar: "Espera, Game of Thrones está apostando por el juego a largo plazo. Espera a que termine y ya verás lo que piensas entonces". Ningún episodio te dará exactamente lo que quieres. Hay que esperar a ver la serie entera y entonces sacar conclusiones.